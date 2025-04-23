НБУ дозволив Сергію Тігіпку придбати Ідея Банк

Національний банк України (НБУ) 21 квітня погодив опосередковане придбання 100% акцій Ідея Банку (Львів) бізнесменом Сергієм Тігіпком — власником фінансово-промислової групи «ТАС»

Про це йдеться в біржовому повідомленні польської компанії Getin Holding SA, яка є нинішнім власником банку, пише «Інтерфакс».

У компанії повідомили, що це рішення НБУ стало ще одним кроком до завершення угоди та виконання умов, передбачених контрактом щодо переходу права власності на український Ідея Банк.

Раніше НБУ продовжив термін розгляду документів на купівлю Ідея Банку. Причиною такого рішення стала необхідність додаткової перевірки поданих документів та інформації.

У лютому 2022 року, Getin Holding уже вдруге не зміг продати Ідея Банк. Угоду про продаж 100% акцій фінансовій установі Перший український міжнародний банк (ПУМБ, Київ), що належить Рінату Ахметову, було укладено 10 листопада 2021 року. Однак її розірвали через невиконання всіх необхідних умов до 25 лютого. Після цього Getin Holding відмовився від подальших спроб продажу українського дочірнього банку, посилаючись на складні умови через війну в Україні.

НБУ 27 березня 2023 року визнав ділову репутацію польського холдингу та його основного власника Лешека Чарнецького небездоганною. Унаслідок цього регулятор тимчасово позбавив Getin права голосу за 100% акцій Ідея Банку та надав холдингу й Чарнецькому річний термін для виправлення порушень. Проте після закінчення цього строку НБУ відмовився відновити холдингу право голосу. Додатково регулятор погодив президенту Польсько-української господарської палати Яцеку Пехоті статус довірчого керуючого Ідея Банку.

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Наприкінці квітня 2024 року Національний банк України зобов’язав Getin Holding протягом шести місяців продати 100% частку в статутному капіталі Ідея Банку. Аналогічна вимога була висунута до Лешека Чарнецького: він мав протягом півроку продати Getin Holding 44,98% акцій банку або ж, як альтернативу, відчужити свою частку в самому Getin Holding чи в компанії LC Corp BV, яка володіє 34,17% акцій холдингу.

У жовтні 2024 року правління Getin Holding та група «ТАС» Сергія Тігіпка підписали угоду про купівлю-продаж Ідея Банку, базова сума якої склала $34 млн.

Того ж місяця Getin Holding S.A. отримав від НБУ рішення про продовження шестимісячного терміну продажу українського дочірнього банку, встановленого 29 квітня 2024 року, ще на три місяці — до кінця січня 2025 року.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав Тігіпку дозвіл на концентрацію через опосередковане придбання 100% акцій АТ «Ідея Банк» 12 грудня минулого року, а наприкінці січня 2025 року Нацбанк повідомив про отримання пакету документів від Тігіпка щодо погодження купівлі Ідея Банку.

Ідея Банк спеціалізується на роздрібному сегменті, надаючи фінансові послуги фізичним особам. Основні напрями його діяльності охоплюють споживче кредитування, випуск кредитних і дебетових карток, відкриття депозитів та поточних рахунків.

Станом на 1 березня 2025 року обсяг активів банку складав 12,68 млрд грн, що дорівнює 0,34% сукупних активів усієї банківської системи України. За цим показником Ідея Банк займав 27-ме місце серед 60 вітчизняних банків.

Фінансово-промислова група «ТАС» є однією з найпотужніших у країні та охоплює численні галузі — від банківської справи та страхування до вагонобудування, металургії, агросектору, харчової промисловості, логістики й нерухомості.

До складу банківського підрозділу групи входять Універсал Банк і ТАСкомбанк, які станом на березень 2025 року мали відповідно 157,12 млрд грн (4,18%) і 45,39 млрд грн (1,21%) активів. За цими показниками банки посідають 8-му та 15-ту позиції у загальнонаціональному рейтингу.

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