НБУ продовжив термін розгляду документів на купівлю Ідея Банку

Національний банк України (НБУ) вирішив продовжити строк розгляду питання щодо погодження опосередкованого набуття 100% акцій Ідея Банку (Львів) власником групи «ТАС» Сергієм Тігіпком ще на 30 робочих днів

Причиною такого рішення стала необхідність додаткової перевірки поданих документів та інформації, пише «Інтерфакс».

Getin Holding S.A. зазначив, що затримка з боку НБУ потребуватиме подовження строку виконання відкладальних умов, передбачених умовним договором купівлі-продажу від 18 жовтня 2024 року. Поточний кінцевий термін виконання цих умов, встановлений на 31 березня 2025 року, доведеться переглянути.

У лютому 2022 року, Getin Holding уже вдруге не зміг продати Ідея Банк. Угоду про продаж 100% акцій фінансовій установі Перший український міжнародний банк (ПУМБ, Київ), що належить Рінату Ахметову, було укладено 10 листопада 2021 року. Однак її розірвали через невиконання всіх необхідних умов до 25 лютого. Після цього Getin Holding відмовився від подальших спроб продажу українського дочірнього банку, посилаючись на складні умови через війну в Україні.

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НБУ 27 березня 2023 року визнав ділову репутацію польського холдингу та його основного власника Лешека Чарнецького небездоганною. Унаслідок цього регулятор тимчасово позбавив Getin права голосу за 100% акцій Ідея Банку та надав холдингу й Чарнецькому річний термін для виправлення порушень. Проте після закінчення цього строку НБУ відмовився відновити холдингу право голосу. Додатково регулятор погодив президенту Польсько-української господарської палати Яцеку Пехоті статус довірчого керуючого Ідея Банку.

Наприкінці квітня 2024 року Національний банк України зобов’язав Getin Holding протягом шести місяців продати 100% частку в статутному капіталі Ідея Банку. Аналогічна вимога була висунута до Лешека Чарнецького: він мав протягом півроку продати Getin Holding 44,98% акцій банку або ж, як альтернативу, відчужити свою частку в самому Getin Holding чи в компанії LC Corp BV, яка володіє 34,17% акцій холдингу.

У жовтні 2024 року правління Getin Holding та група «ТАС» Сергія Тігіпка підписали угоду про купівлю-продаж Ідея Банку, базова сума якої склала $34 млн.

Того ж місяця Getin Holding S.A. отримав від НБУ рішення про продовження шестимісячного терміну продажу українського дочірнього банку, встановленого 29 квітня 2024 року, ще на три місяці — до кінця січня 2025 року.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав Тігіпку дозвіл на концентрацію через опосередковане придбання 100% акцій АТ «Ідея Банк» 12 грудня минулого року, а наприкінці січня 2025 року Нацбанк повідомив про отримання пакету документів від Тігіпка щодо погодження купівлі Ідея Банку.

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