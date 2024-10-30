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НБУ продовжив термін продажу Ідея Банку

30.10.2024 17:10
Ольга Деркач
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29 жовтня Getin Holding S.A. отримав від Національного банку України (НБУ) рішення щодо продовження на три місяці строку, який раніше було встановлено 29 квітня 2024 року для продажу українського дочірнього підприємства Ідея Банк

НБУ продовжив термін продажу Ідея Банку

НБУ продовжив термін продажу Ідея Банку Фото: bank.gov.ua, wikipedia.org

Це повідомлення було опубліковане на Варшавській фондовій біржі, пише Інтерфакс.

«При винесенні рішення про внесення змін Національний банк України врахував прохання Емітента щодо подовження строку реалізації акцій АТ «Ідея Банк» (IBU), зокрема укладення договору купівлі-продажу акцій IBU від 18 жовтня 2024 року», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Getin Holding досяг угоди щодо продажу IBU групі ТАС, яку очолює Сергій Тігіпко. 18 жовтня 2024 року правління Getin Holding та Група «ТАС» підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку Україна. Покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи «ТАС». Базова сума угоди становитиме $34 млн

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Зазначається, що умова завершення угоди — отримання дозволу Антимонопольного комітету України та погодження купівлі акцій Ідея Банку Національним банком України. Угода регулюється англійським законодавством і вимогами Варшавської фондової біржі.

Також угода передбачає, що якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові $800 тис. за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.

Нагадаємо, що агентство Fitch підвищило рейтинг ПриватБанку. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило національний довгостроковий рейтинг ПриватБанку до «АА+». Прогноз рейтингу банку є стабільним.

Крім того, в Україні тестують Електронний кабінет банку. У Мінсоцполітики розпочали процес долучення банківських установ, а також Укрпошти до тестування Електронного кабінету банку та Укрпошти на Соціальному вебпорталі електронних послуг Мінсоцполітики.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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