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До програми компенсації вартості техніки та електрообладнання доєдналося ще 10 банків

30.10.2024 13:00
Микола Деркач
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Ще 10 банків украли з Мінекономіки відповідні меморандуми про співробітництво. Програма реалізується в межах політики «Зроблено в Україні»

До програми компенсації вартості техніки та електрообладнання доєдналося ще 10 банків

До програми компенсації вартості техніки та електрообладнання доєдналося ще 10 банків Фото: pngwing.com, bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що до програми часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва долучилося ще 10 банків.

«Відтепер покупці української техніки та обладнання, зокрема, автобусів, вантажівок, ліфтів, трансформаторів та іншого устаткування зможуть подавати заявки на компенсацію 15% від вартості ще до десяти банків. Загалом вже дванадцять фінустанов надають послуги за цією програмою підприємцям і виробникам, які хочуть модернізувати свої виробництва та стати енергонезалежними. Також ця програма направлена на підтримку розвитку української промисловості», — каже пані Свириденко.

У пресслужбі зазначають, що наразі участь у програмі компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва (15%) беруть такі банки:

  • ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
  • АТ «СКАЙ БАНК»;
  • АТ «ПроКредит Банк»;
  • АТ «ОТП Банк»;
  • АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;
  • АТ АКБ «Львів»;
  • ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • АТ «АКЦЕНТ-БАНК»;
  • АТ «АБ «РАДАБАНК»;
  • ПАТ «МТБ БАНК»;
  • АТ «Банк Кредит Дніпро»;
  • АТ «КБ «ГЛОБУС».

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«Підприємці, які хочуть скористатися державною підтримкою та отримати компенсацію, мають оплатити техніку та обладнання через один з уповноважених банків, а також подати до банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі», — пояснили в Мінекономіки.

Через уповноважені банки відбувається виплата компенсації за придбану техніку, зокрема, банк здійснює:

  • перевірку документів заявників, які підтверджують покупку;
  • передачу списків заявників до Мінекономіки для перевірки;
  • відкриття рахунків, на які Мінекономіки перераховує кошти;
  • перерахування компенсації на рахунки покупців.

Виробникам, які хочуть подати свою техніку до участі у програмі, потрібно подати електронну заявку до Мінекономіки та надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки, яку проводить Мінекономіки, товари будуть включені до публічного переліку, інформація з якого передаватиметься банкам для реалізації програми.

«Компенсацію на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати поточного року, за умови подачі заявки до 5 грудня. На техніку, придбану після 1 грудня, компенсація буде нараховуватися в наступному році. Фінансування залежить від черговості надходження заявок і наявності бюджету», — нагадали у пресслужбі.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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До програми компенсації вартості техніки та електрообладнання доєдналося ще 10 банків

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