Група «ТАС» Сергія Тігіпка купує Ідея Банк: документи вже в НБУ

Національний банк України (НБУ) отримав документи від акціонера групи «ТАС» Сергія Тігіпка щодо погодження придбання Ідея Банку та наразі здійснює їх опрацювання відповідно до чинних вимог законодавства

«Національний банк України отримав від Сергія Тігіпка відповідний пакет документів щодо погодження набуття істотної участі, який наразі опрацьовується у межах ліцензійних процедур відповідно до законодавства та НПА НБУ», — повідомив регулятор у відповідь на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

У лютому 2022 року Getin Holding не зміг продати Ідея Банк. Угода, підписана 10 листопада 2021 року щодо продажу 100% акцій фінустанови Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) Ріната Ахметова, була розірвана через невиконання всіх умов передачі права власності до 25 лютого. Після цього Getin Holding відмовився від продажу свого українського дочірнього банку в умовах війни.

27 березня 2023 року Національний банк України визнав ділову репутацію польського холдингу та його основного власника Лешека Чарнецького небездоганною. У результаті регулятор тимчасово позбавив Getin Holding права голосу за 100% акцій Ідея Банку, зобов’язавши холдинг і Чарнецького усунути порушення протягом року. Однак через рік НБУ відмовився поновити право голосу. Крім того, регулятор погодив призначення президента Польсько-української господарської палати Яцека Пехоти довірчим керуючим Ідея Банку.

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Наприкінці квітня 2024 року Національний банк України зобов’язав Getin Holding протягом шести місяців продати 100% частку в статутному капіталі Ідея Банку. Аналогічна вимога була висунута до Лешека Чарнецького: він мав протягом півроку продати Getin Holding 44,98% акцій банку або ж, як альтернативу, відчужити свою частку в самому Getin Holding чи в компанії LC Corp BV, яка володіє 34,17% акцій холдингу.

У жовтні 2024 року правління Getin Holding та група «ТАС» Сергія Тігіпка підписали угоду про купівлю-продаж Ідея Банку, базова сума якої склала $34 млн.

Того ж місяця Getin Holding S.A. отримав від НБУ рішення про продовження шестимісячного терміну продажу українського дочірнього банку, встановленого 29 квітня 2024 року, ще на три місяці — до кінця січня 2025 року.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав Тігіпку дозвіл на концентрацію через опосередковане придбання 100% акцій АТ «Ідея Банк» 12 грудня минулого року.

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