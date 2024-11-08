Купує і будує заводи: група «ТАС» Тігіпка розширює бізнес

Засновник групи компаній «ТАС» Сергій Тігіпко оголосив про розширення бізнес-діяльності своєї групи, включаючи придбання насіннєвого заводу та елеватора з потужністю зберігання 40 тисяч тонн, а також будівництво нових підприємств – заводу для переробки яблук на концентрат і вагонобудівного заводу

Про це Сергій Тігіпко заявив на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), пише Інтерфакс.

«Купуємо насіннєвий завод і елеватор на 40 тис. зберігання. Будуємо завод у Ковелі з вагонобудування для європейського шляху. Будуємо завод із переробки яблук з нуля в яблучний концентрат», — сказав Тігіпко.

Група «ТАС», створена у 1998 році, охоплює широкий спектр напрямів діяльності: фінансові послуги (банки і страхування), фармацевтику, промисловість, нерухомість і венчурні інвестиції.

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«Агрохолдинг ТАС Агро», що входить до складу групи, обробляє 83 тисячі гектарів у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській, Херсонській і Дніпропетровській областях, де вирощують культури, такі як соя, соняшник, ріпак, пшениця, ячмінь і кукурудза. Окрім цього, холдинг займається молочним тваринництвом (поголів’я ВРХ сягає 5,5 тисяч) і має шість елеваторів загальною ємністю 250 тисяч тонн.

Нагадаємо, що група «ТАС» відкрила три нові компанії в Європі. Фінансово-промислова група «ТАС» запустила три нові компанії на ринках Європи: у Польщі, Німеччині та Великій Британії. Інвестиції в іноземні компанії були спрямовані на підтримку українського бізнесу «ТАС». Крім того, група вклала кошти у проєкт вагонобудування спільно з австрійською компанією TransAnt GmbH, яка спеціалізується на інноваційних вагонах. У квітні частка TAS Overseas Investments Limited у цьому проєкті зросла з 40,03% до 61,38%.

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