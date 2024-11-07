Соцмережа X відкриває власний онлайн-магазин

X, соціальна медіа-платформа, раніше відома як Twitter, якою володіє Ілон Маск, офіційно відкрила власний онлайн-магазин одягу

Наразі на сайті представлено обмежену кількість товарів, серед яких лише футболка в стилі унісекс та кепка далекобійника.

Обидва товари коштують $35 і доступні в чорному кольорі.

Футболка має облягаючий силует і простий дизайн з логотипом X, надрукованим на лівій стороні грудей. Кепка також чорного кольору, з логотипом X спереду та по центру, з дихаючою сітчастою підкладкою та злегка зігнутим козирком.

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На внутрішній стороні кепки можна побачити повторюваний візерунок логотипу X. Розміри футболок варіюються від XS до 3XL.

Хоча зараз замовлення приймаються лише в межах США, найближчим часом мерч буде доступний для міжнародної доставки.

Нагадаємо, що Ілон Маск представив робототаксі та безпілотний фургон. Двомісний Cybercab отримав футуристичний дизайн. Він має індуктивну зарядку та двері, що відчиняються догори. У електромобіля відсутні кермо і педалі. У компанії повідомили, що коштуватиме такий транспортний засіб менш як $30 000. Водночас мікроавтобус Robovan також без керма і педалей. Він має бездротову зарядку і вміщує до 20 осіб.

Раніше ми писали, яку криптовалюту радить купувати Ілон Маск. Нещодавно Маск заявив, що розглядає можливість відновлення Dogecoin як офіційного способу оплати товарів Tesla, яким він був до того, як компанія заборонила криптоплатежі на початку 2024 року.

Крім того, ми писали, скільки витратив Ілон Маск на президентську кампанію Трампа. Американський мільярдер Ілон Маск вклав майже $75 млн протягом третього кварталу 2024 року у фонд America PAC, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа. America PAC — комітет політичних дій — заснований Ілоном Маском цього року. Фонд найняв сотні співробітників і почав роботу з мобілізації виборців у ключових штатах. За даними незалежної організації OpenSecrets, фонд America PAC вже витратив понад $96 млн на підтримку Трампа і ще близько $10 млн – на допомогу республіканцям у перегонах до Конгресу.

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За матеріалами: Hypebeast.