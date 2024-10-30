До 2040 року роботів-гуманоїдів буде більше, ніж людей — Ілон Маск

Ілон Маск спрогнозував створення 10 млрд роботів-гуманоїдів до 2040 року

Уявіть собі світ, де людиноподібних роботів буде більше, ніж людей — таку реальність, за словами генерального директора Tesla Ілона Маска, ми побачимо до 2040 року.

Своє передбачення Маск зробив під час щорічної конференції Future Investment Initiative в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, у вівторок.

«Я думаю, що до 2040 року, ймовірно, людиноподібних роботів буде більше, ніж людей. Кожна країна матиме штучний інтелект або кілька штучних інтелектів, і буде багато роботів, набагато більше роботів, ніж людей».

Згідно з даними Бюро перепису населення США, кількість людей наразі становить близько 8,2 мільярда.

Експерти, однак, не погоджуються з твердженням Маска про наближення революції роботів зі штучним інтелектом.

«В Ілона є послужний список надто оптимістичних прогнозів щодо ШІ, і цей не є винятком», — сказав Decrypt автор і науковець Гері Маркус, порівнюючи володіння роботом з володінням автомобілем. «На дорогах лише близько 1,5 мільярда автомобілів; багато людей не можуть собі дозволити машину або не бачать в ній потреби. Те ж саме буде і з людиноподібними роботами».

Попри обіцянки Маска зробити роботів доступними для всіх, Маркус вважає, що економічні проблеми та проблеми безпеки, а також значні проблеми з програмним та апаратним забезпеченням зроблять широке впровадження людиноподібних роботів у найближчому майбутньому малоймовірним.

Нагадаємо, що під час презентації нових автономних кібертаксі на початку цього місяця Маск продемонстрував роботів Optimus від Tesla, які, за його словами, будуть доступними за ціною, з довгостроковими прогнозами вартості від $20 000 до $30 000 за штуку.

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За матеріалами Decrypt.