Пристрій Ілона Маска Blindsight отримав дозвіл для випробувань на людях

Стверджується, що імплант Blindsight дозволить бачити навіть незрячим від народження людям. Однак у техноспільноті критикують такі гучні заяви

Американська компанія Neuralink Ілона Маска активно працює над експериментальним візуальним імплантом Blindsight. Він дозволить бачити людям із вадами зору, навіть незрячим від народження. Вперше Маск анонсував новий проєкт від Neuralink у березні цього року.

В Neuralink повідомили, що їхній зоровий імплант Blindsight отримав статус «проривного пристрою» від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США. Це відкриває шлях до випробувань пристрою на людях, компанія вже шукає добровольців.

Як розповів власник компанії Ілон Маск в X, імплант дозволить повернути зір тим, хто втратив обидва ока та оптичний нерв. Він стверджує, що бачити зможуть навіть люди, незрячі від народження, за умови цілісної зорової кори головного мозку.

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За його словами, зараз якість зображення в імпланті «низька, як графіка Atari» (ігрових приставок). Однак у майбутньому пристрій дозволить бачити в інфрачервоному та ультрафіолетовому спектрі, а також зможе працювати як радар.

Маск порівняв Blindsight з пристроєм, який носив сліпий від народження персонаж телесеріалу «Зоряний шлях» Джорді Ла Форж. Але наразі не відомо, як насправді буде виглядати пристрій, оскільки його досі не показували суспільству.

Чому з Blindsight не все так однозначно

Програма проривних пристроїв FDA — це добровільна програма, на яку можуть подати заявку розробники. Якщо її буде схвалено, програма «пропонує виробникам можливість взаємодіяти з експертами FDA за допомогою декількох різних варіантів програми для ефективного розв’язання питань, що виникають на етапі доринкової експертизи». Ця програма також формує черговість отримувачів для пріоритетного розгляду FDA.

Blindsight є новою ітерацією технології, яка використовувалася протягом десятиліть для експериментального відновлення обмеженого зору для деяких сліпих людей. Масив мікроелектродів вбудовується в кору головного мозку і стимулює нейрони, розташовані там, за зразками, отриманими з камери. У певному сенсі, це справді дуже просто — викликати візуальні феномени у людей, які, можливо, ніколи раніше не бачили.

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Але говорити про те, що такий пристрій може дати можливість сліпим людям бачити, вкрай передчасно. Історично проблема полягала в низькій щільності електродів на матриці, яка становить десятки. А це означає, що те, що «бачать», насправді більше схоже на кілька зірок, які вмикаються і гаснуть без помітного малюнка. Оскільки ділянки кори, які проколюються і стимулюються, по суті, є випадковими.

Навіть у тих, хто нещодавно втратив зір через травму або хворобу (тобто зорова кора з народження навчена нормально функціонувати) зір не буде «як графіка в Atari». Хоча існує дивовижний і багатообіцяльний рівень пластичності в адаптації до подібних систем, це складний і дезорієнтаційний процес.

Крім того, люди, які були сліпими від народження, не матимуть біологічної здатності бачити очима. Попри те, що клітинна структура кори головного мозку оптимізована для виконання завдань зору, шляхів, які створюють концепцію бачення, зрозумілу зрячим людям, не існуватиме.

Водночас це не означає, що Blindsight поганий або не буде працювати. Neuralink, схоже, створила дійсно кращу мікроелектродну матрицю, і, можливо, засоби для її імплантації ефективніші та з меншим ризиком відторгнення або пошкодження мозку.

Нагадаємо, компанія Neuralink імплантувала мозковий чип ще одному пацієнту. Мозковий чип Neuralink покликаний допомогти паралізованим пацієнтам користуватися цифровими пристроями за допомогою думок.

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За матеріалами TechCrunch