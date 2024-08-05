Neuralink Ілона Маска вживила чип в мозок другої людини

Компанія Neuralink, як і анонсувала напередодні, імплантувала мозковий чип ще одному пацієнту

Про це розповів засновник стартапу Ілон Маск, зазначивши, що процедура пройшла вкрай успішно. Мозковий чип Neuralink покликаний допомогти паралізованим пацієнтам користуватися цифровими пристроями за допомогою думок.

За словами Маска, у другого пацієнта була травма спинного мозку, як і у першого. Він стверджує, що наразі працюють 400 електродів імпланту в мозку другого випробувальника. Водночас на сайті Neuralink йдеться, що мозковий імплант оснащений 1024 електродами.

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«Не хочу наврочити, але, здається, з другим імплантатом все пройшло надзвичайно добре. (Він подає – ред.) багато сигналу, багато електродів. Він працює дуже добре», — сказав Маск під час подкасту ведучому Лексу Фрідману.

Бізнесмен не повідомив, коли саме Neuralink провела нову імплантацію чипа. Однак він анонсував, що до кінця року мозкові чипи планують вживити ще вісьмом людям в рамках клінічних випробувань.

В подкасті також взяв участь перший пацієнт з чипом Neuralink Ноланд Арбо. За його словами, з імплантатом він просто думає про те, що він хоче, щоб сталося на екрані комп’ютера, і пристрій виконує це. Наразі Арбо може керувати курсором за допомогою одних лише думок, коли працює лише близько 10-15% електродів. Загалом він може грати у відеоігри, переглядати Інтернет, робити публікації в соціальних мережах та інше.

Нагадаємо, Ілон Маск, знаменитий своїми інноваційними розробками, оголосив про новий прорив від Neuralink – чип Blindsight, що обіцяє відновити зір людям з вадами зору, використовуючи технологію, що за якістю сприйняття спочатку буде порівнянна з графікою ранніх ігор Nintendo.

Blindsight стає другим великим проєктом Neuralink після Telepathy, зосереджуючись на відновленні зору за допомогою чипа, що вже перебуває на етапі випробувань на тваринах.

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За матеріалами Reuters