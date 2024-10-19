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Скільки витратив Ілон Маск на президентську кампанію Трампа: названо суму

19.10.2024 10:00
Дарія Шуть
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Ілон Маск вже кілька місяців публічно підтримує кандидатуру Дональда Трампа на посаду президента США. Останній пообіцяв бізнесмену місце в наступній адміністрації, якщо він переможе на виборах

Скільки витратив Ілон Маск на президентську кампанію Трампа: названо суму

Фото: unsplash.com, pngwing.com

Американський мільярдер Ілон Маск вклав майже $75 млн протягом третього кварталу 2024 року у фонд America PAC, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа. Про це свідчить перша федеральна звітність фонду, передає Financial Times.

America PAC — комітет політичних дій — заснований Ілоном Маском цього року. Фонд найняв сотні співробітників і почав роботу з мобілізації виборців у ключових штатах.

За даними незалежної організації OpenSecrets, фонд America PAC вже витратив понад $96 млн на підтримку Трампа і ще близько $10 млн – на допомогу республіканцям у перегонах до Конгресу.

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Після оприлюднення звіту Маск анонсував, що повернеться до Пенсильванії, щоб розпочати «серію переговорів» по всьому штату, який є життєво важливим полем виборчої боротьби.

Маск, який підтримував демократів на попередніх виборах, назвав голосування 2024 року своєю останньою надією на демократію в США і заявив, що нелегальні іммігранти захоплять країну, якщо Камала Гарріс переможе.

На сьогодні Гарріс випереджає Трампа на 2,6% в національному масштабі, але перебуває у невизначеності в семи ключових штатах.

Нагадаємо, станом на липень 2024 року кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зібрав понад 4 мільйони доларів у криптовалюті для своєї кампанії. Внески надходили у вигляді Біткоїна, Ethereum, токена XRP Ripple, стейблкоїна USDC та різних мемекоїнів, згідно з заявою Федеральної виборчої комісії.

Також ми писали, що Дональд Трамп презентував пам’ятні монети за своїм портретом по $100. На монетах зображено обличчя Трампа та зображення Білого дому з написом «In God We Trust» («На Бога ми покладаємося»).

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Рубрики: ГрошіСвітНовиниСША
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