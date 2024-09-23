Трамп випустив срібні монети з власним потретом: скільки коштують

45-й президент США та кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп презентував пам’ятні монети за своїм портретом по $100

На монетах зображено обличчя Трампа та зображення Білого дому з написом «In God We Trust» («На Бога ми покладаємося»).

Раніше цього року Трамп випустив золоті кросівки Трампа і біблію Трампа. Він також продав кілька партій NFT.

Трамп написав у Truth Social, що ці монети є «єдиною офіційною монетою, розробленою мною і з гордістю викарбуваною тут, у США».

Монети «Срібний медальйон» будуть доступні з 25 вересня на вебсайті, створеному спеціально для продажу цього товару.

Трамп також поділився відео на Truth Social, заявивши: «Ця прекрасна монета з обмеженим тиражем вшановує наш рух, нашу боротьбу за свободу, процвітання і те, що ми завжди ставимо Америку на перше місце, ми завжди ставимо Америку на перше місце. Це більше, ніж просто предмет колекціонування, це свідчення стійкості і сили американського народу, наших американських патріотів, яких ми так любимо».

В описі на сайті, де продаються монети, зазначено, що це «медальйон зі срібла 0,999 проби вагою 1 унція (31,1 г)».

Монети «викарбувані з високою якістю з профілем нашого 45-го президента на аверсі і Білим домом на реверсі», додається в описі.

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Трамп представив біблію «Боже, благослови США» напередодні Великодня разом з кантрі-музикантом Лі Грінвудом, який заспівав цю пісню під час Національного з’їзду Республіканської партії цього літа. Трамп часто використовує цю пісню під час передвиборчих заходів.

«Щасливого Страсного тижня! Змусимо Америку знову молитися. Напередодні Страсної п’ятниці та Великодня я закликаю вас придбати примірник біблії «Боже, благослови США», — написав Трамп у березні в соціальній мережі Truth Social.

У лютому Трамп випустив золоті кросівки з тисненням великої літери «Т». Кросівки Never Surrender High-Tops були доступні за $399.

Трамп також випустив книгу під назвою «Врятувати Америку» після того, як йому вдалося уникнути замаху під час мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в липні.

За ціною $99 книга пропонує «безпрецедентний погляд» на перший і поки що єдиний термін перебування Трампа в Білому домі. На обкладинці книги зображений закривавлений Трамп, який тримає кулак у повітрі, закликаючи своїх прихильників до «боротьби». Ще одна пара кросівок, також із цим зображенням, продається за $299.

У Trump Store, де Трамп продає свої товари, також представлені пляжні м’ячі, шльопанці, біблії, чашки, нашийники для собак і маркери для м’ячів для гольфу. Також є футболки, чашки та плакати з його фотографією після арешту в Джорджії у справі про втручання у вибори.

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За матеріалами: Independent.