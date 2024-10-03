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Криптоплатформу Трампа відкрили для громадськості, але є нюанс

03.10.2024 17:40
Дарія Шуть
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Криптовалютна платформа World Liberty Financial почала реєструвати акредитованих інвесторів та осіб, які не є громадянами США. Однак все ще є питання до суті роботи проєкту

Криптоплатформу Трампа відкрили для громадськості, але є нюанс

Фото: freepik.com, pngwing.com

Кредитна криптоплатформа World Liberty Financial, що належить колишньому президенту США Дональду Трампу його синам та партнерам, стала доступна громадськості.

Таємничий DeFi-проєкт дозволяє акредитованим у США інвесторам та особам, які не є американцями, розпочати процес верифікації за принципом KYC. Однак ані Трамп, ані інші учасники проєкту World Liberty Financial, досі детально не пояснили, які ж послуги насправді надає платформа. Вони лиш пообіцяли, що платформа «звільнить середнього американця від великих банків і фінансової еліти».

Безпосередньо у World Liberty Financial назвали своєю метою «стимулювання масового впровадження стабільних монет і децентралізованих фінансів». Раніше ЗМІ писали, що проєкт побудований на блокчейні Ethereum і Aave, децентралізованій фінансовій платформі, і буде зосереджено навколо «системи кредитних рахунків».

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Радник World Liberty Financial Корі Каплан анонсував, що платформа буде продавати і поширювати токени управління під назвою WLFI. За його словами, 63% токенів буде продано громадськості. Хоча до цього медіа писати з посиланням на офіційний документ про проєкт, що 70% WLFI будуть належати засновникам, команді та постачальникам послуг World Liberty Financial.

«Додаткова інформація про World Liberty Financial призначена лише для осіб, які пройшли попередню кваліфікацію шляхом завершення процесу KYC», — йдеться на вебсайті World Liberty Financial.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) визначає акредитованих інвесторів як осіб зі статками щонайменше $1 млн — без урахування вартості їхнього основного місця проживання — індивідуально, разом із дружиною чи партнером. Їхній річний дохід має становити не менше $200 000 окремо або $300 000 із подружжям або партнером принаймні за останні два роки.

Станом на 2022 рік, згідно з оцінками SEC, понад 24 мільйони американських домогосподарств кваліфікувалися як акредитовані інвестори, що становить майже 20% домогосподарств у США.

Нагадаємо, 45-й президент США та наразі кандидат в президенти Дональд Трамп випустив свою четверту колекцію NFT. Колекція містить зображення, де Трамп «танцює і тримає біткоїни».

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовиниСША
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