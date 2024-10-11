Криптовалютний токен Трампа запустять наступного тижня

World Liberty Financial, проєкт децентралізованих фінансів (DeFi), пов’язаний з 45-м президентом США Дональдом Трампом і його трьома синами, планує розпочати продаж своїх токенів наступного тижня

Згідно з дорожньою картою, поширеною серед потенційних інвесторів, метою продажу є залучення $300 млн шляхом продажу 20% пропозиції токенів за повністю розмитою оцінкою в $1,5 млрд.

Дорожня карта вказує на те, що це початковий етап, і очікується подальший продаж токенів. Під час попереднього обговорення, співзасновник проєкту Зак Фолкман повідомив, що 63% пропозиції токенів буде продано громадськості. Решта буде розподілена між користувачами (17%) і командою проєкту (20%).

Токен World Liberty Financial (WLFI) буде токеном управління, що дозволить власникам голосувати за майбутній розвиток платформи. Однак ці токени не можна буде передавати протягом перших 12 місяців, незалежно від того, чи проголосує спільнота за зміну цієї політики. Незважаючи на відсутність можливості передачі, інші функції управління запрацюють негайно.

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Співзасновниками проєкту є Стів і Зак Віткофф, Зак Фолкман і Чейз Херро. Його мета — сприяти масовому впровадженню цифрових активів за допомогою платформи для альтернативного фінансування, що відповідає нормативним вимогам. Дональд Трамп є головним адвокатом криптовалют, а троє його синів — послами Web3. До команди також входять такі відомі діячі індустрії, як Люк Пірсон з Polychain Capital та Корі Каплан з Dolomite.

Проєкт буде розгортатися в три етапи:

Платформа DeFi кредитування: на першому етапі буде представлений сервіс DeFi-кредитування, подібний до Aave, який буде запущений в мережі Ethereum Layer 2 Scroll. Послуга дозволить користувачам позичати і брати в борг криптовалюти, такі як Біткоїн, Ethereum і стейблкоїни. World Liberty Financial вже розпочала розробку пропозиції щодо розгортання копії Aave V3. Інтеграція з біржами: на другому етапі платформа планує інтегруватися з біржами, надаючи он-рампові та оф-рампові рішення, прив’язані до онлайн протоколів «знай свого клієнта» (KYC). Крім того, проєкт має намір випустити кредитну картку на основі стейблкоїнів. Фракціоналізація реальних активів: фінальна фаза включатиме фракціонування реальних активів. Платформа також прагне отримати регуляторні ліцензії для роботи в якості розрахункової платформи для стейблкоїнів.

World Liberty Financial наразі відкритий для акредитованих інвесторів у США та кваліфікованих інвесторів у Великобританії, а також доступний для інвесторів з інших регіонів. Проєкт критикує те, що він називає «застарілим» законодавством США, яке обмежує доступ до інвестицій в цифрові активи. У дорожній карті підкреслюється, що план може бути змінений.

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За матеріалами: CoinMarketCap.