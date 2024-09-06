Соцмережа X запустила аналог YouTube для телевізорів

Новий застосунок X TV для смарттелевізорів вже доступний для завантаження, але поки що працює лише в бета-тесті

Ілон Маск запустив новий додаток X TV, призначений для потокового мовлення на телевізорах. Фактично він є своєрідним аналогом платформи YouTube і дозволяє дивитися відео з X на великих екранах.

Застосунок X TV пропонує користувачам гібридну платформу, що об’єднує прямі трансляції та вірусні відео. Наразі він перебуває на стадії бета-тестування. Про це повідомив Маск на сторінці в X.

X TV доступний на Google Play, у магазині застосунків LG і Amazon App Store, що дає змогу використовувати його на пристроях Amazon Fire TV, LG webOS, Android TV і Google TV.

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Користувачам поки що доступний повністю безплатний контент, куди також входять ексклюзивні матеріали, прямі трансляції та новини. Серед головних функцій X TV:

можливість зберігати до 72 годин контенту за допомогою функції Replay TV;

починати перегляд прямих трансляцій з початку за допомогою Startover TV;

записувати до 100 годин контенту без додаткових витрат за допомогою безплатної хмари DVR.

Для використання програми потрібен обліковий запис X. Застосунок поступово поширюється, але наразі невідомо, коли завершиться бета-тестування і з’явиться стабільна версія.

Згодом компанія планує додати можливість переходити з перегляду на телефоні до телевізора, а також використовувати штучний інтелект для показу трендових відео. X TV не має рекламних опцій, але X планує незабаром додати і нові можливості для реклами.

Нагадаємо, в соціальній мережі Ілона Маска X (Twitter) розгорнули функцію редагування приватних повідомлень на iOS. Також анонсовано, що ця функція незабаром стане доступна й і на інших платформах.

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За матеріалами SocialMediaToday, Gagadget