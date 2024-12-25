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Ілон Маск підвищив вартість підписки на X Premium Plus

25.12.2024 13:40
Ольга Деркач
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Соціальна мережа Ілона Маска X підвищує вартість одного з основних планів підписки для всіх нових користувачів, які приєднуються до сервісу

Ілон Маск підвищив вартість підписки на X Premium Plus

Ілон Маск підвищив вартість підписки на X Premium Plus Фото: unsplash.com

X пережила кілька бурхливих років відтоді, як Маск купив її як Twitter у 2022 році. Одним з найбільш обговорюваних нововведень було запровадження нових тарифних планів з метою зробити сайт прибутковим.

Сумнозвісна «синя галочка» в минулому була запроваджена для підтвердження особи користувачів і була безкоштовною функцією за умови дотримання певних кроків. Однак у 2022 році X заявив, що користувачі повинні будуть подати заявку на один з планів підписки, щоб мати право на отримання цієї галочки.

У нещодавньому дописі на сторінці довідки X повідомив, що вартість підписки Premium Plus зросте. Тепер вона коштуватиме $22 на місяць, що на $6 більше, ніж раніше — $16. Тим часом, річна вартість Premium X Plus зросте з $168 до $229.

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Нинішні абоненти мають час до 20 січня 2025 року, перш ніж їм доведеться платити за новими цінами, але нові клієнти повинні будуть платити їх одразу.

Це досить суттєве підвищення, але компанія X захистила його трьома ключовими моментами. По-перше, Premium Plus буде повністю без реклами. По-друге, користувачі отримають доступ до нових функцій, таких як Radar, Grok AI та інших.

Нарешті, нова ціна допоможе підтримати X’s Creator Program завдяки зміні моделі розподілу доходів. Ця нова плата сприятиме «новій, більш справедливій системі, де заробіток творців прив’язаний до загальної цінності, яку вони приносять X, а не до показів реклами».

Нагадаємо, що Grok від Ілона Маска тепер доступний для всіх користувачів X. Кілька користувачів помітили зміну, яка дає можливість непідписаним на преміум-підписку відправляти до 10 повідомлень Grok кожні дві години.

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За матеріалами: yahoo!finance.

Рубрики: ГрошіСвітНовиниHSBCMozidoTwitter
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Ілон Маск підвищив вартість підписки на X Premium Plus

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