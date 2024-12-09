Grok від Ілона Маска тепер доступний для всіх користувачів X

Щоб отримати доступ до чат-бота, більше не потрібна преміум-підписка

ШІ-чат-бот Ілона Маска Grok тепер доступний для всіх користувачів на X. Кілька користувачів помітили зміну, яка дає можливість непідписаним на преміум-підписку відправляти до 10 повідомлень Grok кожні дві години.

Минулого року xAI запустила Grok як «гумористичного помічника зі штучним інтелектом», але він був доступний лише для передплатників преміум-аккаунта. У серпні xAI додала до Grok функцію перетворення тексту в зображення, яка, як виявилося, здатна створювати деякі сумнівні зображення.

Минулого місяця стало відомо, що xAI Маска почав тестувати безкоштовну версію Grok у певних регіонах. Поширення Grok може допомогти йому конкурувати з такими вже безкоштовними чат-ботами, як ChatGPT від OpenAI, Google Gemini, Microsoft Copilot та Claude від Anthropic.

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Компанія xAI , яка залучила $6 млрд у своєму останньому раунді фінансування, також розглядає можливість запуску окремого застосунку для Grok — те, що вже є у ChatGPT, Gemini і Claude.

Нагадаємо, що Ілон Маск оголосив дати виходу АІ-чатботів Grok 2 та Grok 3. Після успішного запуску чат-бота Grok 1.5 Ілон Маск оголосив дату запуску досконалішої версії — Grok 2. Нові версії Grok від xAI будуть доповнені розширеними функціями штучного інтелекту.

Раніше ми писали, чи краще Grok-1.5 від Google Gemini та ChatGPT. Grok-1.5 від xAI демонструє покращення в роботі з кодуванням та математичними завданнями. Метрики показують значне збільшення точності на математичному тесті: з 23,9% до 50,6%. Хоча це наближає Grok-1.5 до таких конкурентів, як Gemini від Google (58,5%) і ChatGPT від OpenAI (52,9%), він все ще відстає від цих провідних моделей за загальною продуктивністю.

Крім того, Маск відкриє вихідний код чатбота Grok від xAI. Маск не уточнив, які самі аспекти Grok будуть відкритими. Це рішення допоможе xAI приєднатися до фірм на кшталт Meta і Mistral, які опублікували коди своїх чатботів у відкритому доступі.

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За матеріалами: The Verge.