XRP може досягти $15 — криптоексперт

XRP сигналізує про можливий бичачий прорив, який, ймовірно, підніме актив до нового історичного максимуму

Наразі XRP консолідується трохи вище критичної позначки в $2, а зона $2,5 наступним безпосереднім опором, за яким варто спостерігати.

За словами відомого криптовалютного аналітика Алі Мартінеса, XRP потенційно може досягти оцінки в $15, оскільки цифровий актив вийшов з симетричної фігури трикутника на місячному графіку.

Ця симетрична модель трикутника, яка формується з 2018 року, історично передувала значним сплескам цін. У міру посилення цінової динаміки XRP нещодавно прорвався вище верхньої лінії тренду, сигналізуючи про потенційний висхідний тренд.

Якщо прорив утримається, XRP може увійти у фазу відкриття ціни з прогнозованою метою в $15, що потенційно збільшить його ринкову капіталізацію до $870 млрд.

Тим часом, в аналізі Egrag Crypto від 16 березня підкреслюється, що для того, щоб XRP просунувся до $3, підтримка на рівні $2,2 повинна залишатися непохитною.

Згідно з аналізом, XRP торгується в межах висхідного каналу, при цьому $3 є наступною ключовою зоною фокусування.

Якщо $3 буде пробито, наступна основна мета співпаде з верхньою лінією тренду, яка оцінюється приблизно в $4,80 – $5.

Цікаве по темі: Коли XRP досягне $15 — думка аналітика

Ширша формація вказує на те, що XRP перебуває у фазі тривалого накопичення, а прорив може призвести до зростання на 510%, з довгостроковим прогнозом на рівні $14,84. Однак, якщо не вдасться утримати рівень $2,22, XRP може знову протестувати нижню підтримку біля $2,17, перш ніж відновити висхідний тренд.

Варто зазначити, що спільнота XRP націлена на стійке зростання ціни після того, як актив вийшов з тривалої консолідації нижче позначки в $1.

Крім того, XRP може побачити сильний приплив капіталу, оскільки кілька спотових ETF очікують схвалення SEC, причому аналітики оцінюють ймовірність схвалення до жовтня на рівні 65%.

На момент публікації ціна XRP торгувалася на рівні $2,33, впавши на 1,70% за останні 24 години. Проте, на тижневому графіку актив залишається зеленим, піднявшись приблизно на 8,2%.

При поточній ціні XRP демонструє слабкість в короткостроковій перспективі, оскільки вона залишається нижче 50-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $2,50, але значно вище 200-денної SMA на рівні $1,64, що вказує на довгострокову силу.

Настрої на ринку нейтральні, хоча індекс страху та жадібності на рівні 30 вказує на обережність інвесторів. Волатильність становить 8,44%, а Індекс відносної сили (RSI) на рівні 50,50 не вказує ні на перекупленість, ні на перепроданість.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

XRP падає та демонструє сигнали до продажу — аналітик

Чи досягне XRP $100 у 2025 — технічний аналіз

Джерело: Finbold.