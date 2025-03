XRP падає та демонструє сигнали до продажу — аналітик

Нещодавно відомий криптоаналітик Алі Мартінес поділився ведмежим прогнозом щодо XRP у соцмережі X, вказавши на численні сигнали до продажу, які з’явилися на двотижневому графіку через індикатор TD Sequential

Станом на 7 березня XRP торгувався на рівні $2,53, що нижче за $2,60 на момент фіксації графіка 6 березня о 16:37 UTC. Це зниження на 2,7% привернуло увагу аналітиків. При цьому, вже 8 березня його вартість просіла до $2,33. Ринкова капіталізація знизилася на 6,88% — до $135,3 млрд.

TD Sequential – це технічний індикатор, розроблений Томом ДеМарком, який виявляє вичерпання тренду та можливі розвороти. Оскільки він працює на двотижневому таймфреймі, його сигнали є довгостроковими і часто вказують на значні зміни після тривалого висхідного чи низхідного тренду.

Мартінес, який з 2022 року відзначає ефективність цього індикатора для XRP, натякнув, що останні цінові коливання вказують на досягнення максимуму та наближення корекції. Зниження XRP з $2,60 до $2,53 між 16:37 UTC 6 березня та 10:08 UTC 7 березня узгоджується з його ведмежим прогнозом.

The TD Sequential indicator is flashing multiple sell signals on the $XRP two-week chart, suggesting a potential shift in momentum! pic.twitter.com/SiyV454FIY

— Ali (@ali_charts) March 7, 2025