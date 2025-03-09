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XRP падає та демонструє сигнали до продажу — аналітик

09.03.2025 13:00
Ольга Деркач
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Нещодавно відомий криптоаналітик Алі Мартінес поділився ведмежим прогнозом щодо XRP у соцмережі X, вказавши на численні сигнали до продажу, які з’явилися на двотижневому графіку через індикатор TD Sequential

XRP падає та демонструє сигнали до продажу — аналітик

XRP падає та демонструє сигнали до продажу — аналітик Фото: unsplash.com, freepik.com

Станом на 7 березня XRP торгувався на рівні $2,53, що нижче за $2,60 на момент фіксації графіка 6 березня о 16:37 UTC. Це зниження на 2,7% привернуло увагу аналітиків. При цьому, вже 8 березня його вартість просіла до $2,33. Ринкова капіталізація знизилася на 6,88% — до $135,3 млрд.

TD Sequential і сигнали до продажу XRP

TD Sequential – це технічний індикатор, розроблений Томом ДеМарком, який виявляє вичерпання тренду та можливі розвороти. Оскільки він працює на двотижневому таймфреймі, його сигнали є довгостроковими і часто вказують на значні зміни після тривалого висхідного чи низхідного тренду.

Мартінес, який з 2022 року відзначає ефективність цього індикатора для XRP, натякнув, що останні цінові коливання вказують на досягнення максимуму та наближення корекції. Зниження XRP з $2,60 до $2,53 між 16:37 UTC 6 березня та 10:08 UTC 7 березня узгоджується з його ведмежим прогнозом.

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Аналіз сигналів до продажу XRP

Чи залишаються ці сигнали актуальними? Цілком можливо. Оскільки TD Sequential працює на двотижневому інтервалі, він менш чутливий до короткострокових змін, таких як падіння на $0,07, і більше зосереджений на ширших тенденціях.

Протягом останніх семи днів XRP зріс на 44,3% – з $2,03 1 березня до максимуму в $2,93 3 березня. Це зростання супроводжувалося найбільшим обсягом торгів, що вказує на сильний купівельний тиск і потенційне виснаження імпульсу.

Другий максимум у $2,65 6 березня, який відбувся на тлі меншого, але все ж значного зростання обсягів, може свідчити про тест рівня опору або невдалу спробу прориву. На графіку видно різке падіння червоної свічки до $2,50-2,55 7 березня, що підтверджує розворот, коли продавці взяли контроль.

Найбільший обсяг торгів 3 березня, ймовірно, завершив формацію «9» у TD Sequential, що сигналізує про можливий розворот. А зростання обсягів 6 березня та подальше падіння до $2,50–$2,53 можуть позначати початок фази «13» зворотного відліку, що підтверджує попередній сигнал.

Ця ситуація підтримує припущення Мартінеса про наявність кількох сигналів до продажу. Загальний тренд вказує на те, що зростання від $2,03 вичерпало себе. Тепер діапазон $2,50-2,55 7 березня виступає як найближча зона підтримки. Як результат, прорив нижче цього рівня спричинив подальше зниження — до $2,33 (станом на 8 березня), підтверджуючи ведмежий прогноз.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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