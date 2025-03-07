Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення «Стратегічного біткоїн-резерву» та «Запасів цифрових активів»

«Лише кілька хвилин тому президент Трамп підписав указ про створення Стратегічного біткоїн-резерву, — повідомив у своєму пості від 7 березня керівник відділу штучного інтелекту та криптовалют Білого дому Девід Сакс. — Резерв буде капіталізований за рахунок біткоїнів, що належать федеральному уряду, які були конфісковані в рамках кримінальної або цивільної конфіскації активів».

Крім того, в інформаційному бюлетені Білого дому від 6 березня повідомляється, що указ також передбачає створення «Запасу цифрових активів США», який, за словами Сакса, буде складатися з інших криптовалют, окрім Біткоїна.

Сакс сказав, що резерв біткоїнів — це «цифровий Форт Нокс для криптовалюти», і США не продаватимуть жодного Біткоїна, покладеного в резерв.

«Він буде зберігатися як засіб збереження вартості», — додав він.

У Білому дому заявили, що біткоїни, які належать Міністерству фінансів, будуть поповнювати резерв, а інші федеральні відомства «оцінять свої юридичні повноваження» щодо передачі будь-яких біткоїнів, якими вони володіють, до резерву.

Міністри фінансів і торгівлі розроблять «бюджетно-нейтральні стратегії» для придбання більшої кількості біткоїнів для резерву, «за умови, що ці стратегії не призведуть до додаткових витрат для американських платників податків».

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Що стосується запасу цифрових активів, Сакс сказав, що його метою є «відповідальне управління цифровими активами уряду під керівництвом Міністерства фінансів».

При цьому він додав, що уряд не купуватиме додаткові криптовалюти для цього сховища «крім тих, що були отримані в результаті конфіскації», а міністр фінансів «може визначати стратегії відповідального управління, включаючи потенційний продаж» з цього сховища.

Днями раніше, 3 березня, Трамп написав на своїй соціальній платформі Truth Social, що криптовалютний резерв включатиме XRP, Solana SOL і Cardano ADA. Пізніше він додав, що Ethereum (ETH) і Біткоїн (BTC) будуть «серцем» резерву.

Дані Arkham Intelligence показують, що уряд США не тримає жодного XRP, SOL або ADA серед криптовалют на суму $18,28 млрд, які перебувають під його контролем.

Його найбільший холдинг — 198 109 біткоїнів на суму $17,87 млрд. Його активи в ETH становлять $119 млрд, що є третім за величиною активом після активів у стейблкоїні Tether (USDT) вартістю $122 млн.

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Джерело: CoinTelegraph.