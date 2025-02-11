Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

Дипломований фінансовий аналітик (CFA) та автор книги The 7th Property: Bitcoin and the Monetary Revolution Ерік Йейкс опублікував жорстку критику компанії Ripple та її токена XRP. У своєму дописі на X він заявив, що Ripple — це саме той тип фінансової системи, проти якого був створений Bitcoin, звинувативши компанію у «друці фальшивих грошей для політичної вигоди»

За словами Еріка, XRP не має реального застосування, а його використання як «мостової валюти» для переказів не виправдане через централізацію, високу волатильність та низьку ліквідність. Він також звинуватив компанію у маніпуляціях ринком, використовуючи партнерства з банками та політичний лобізм для підвищення вартості токена.

Крім того, аналітик поставив під сумнів обсяг транзакцій у RippleNet, зазначивши, що $30 млрд загального обсягу з моменту створення мережі — це мізер порівняно з щоденними оборотами Tether ($50 млрд) та Bitcoin ($40 млрд). Він також назвав мережу Ripple централізованою через її контроль з боку обмеженого кола валідаторів.

«Якщо ви хочете, щоб ця корумпована група домоглася політичної прихильності, щоб їхній shitcoin чогось коштував, вам потрібно знайти вищу мету в житті», — написав аналітик, не залишивши жодних сумнівів щодо його особистої позиції як щодо компанії, а також її токена XRP.

Ерік також розкритикував нещодавній збій у роботі мережі Ripple, назвавши його черговим доказом централізації системи. За його словами, якщо основний вузол може фактично зупинити мережу без узгодження з більшістю учасників, це суперечить принципам децентралізованих блокчейнів. Він наголосив, що така ситуація підтверджує слабкість XRP Ledger та підриває довіру до його стабільності.

Ripple is precisely the problem bitcoin was created to solve: printing fake money for political gain A Tradfi conference I’m speaking at wants to me address Ripple so I just had to waste an hour of my life researching it and here’s the notes: pic.twitter.com/RpQGx1UmLQ — Eric Yakes (@ericyakes) February 10, 2025

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Попри те, що керівництво Ripple поки що не виступило з офіційною реакцією, прихильники XRP швидко відреагували на слова аналітика, назвавши його заяву — дезінформацією. Зокрема, колишній розробник Ripple Метт Гамільтон наголосив, що Ripple і XRP — це різні речі: перше — це компанія, друге — криптовалюта, і «не варто їх змішувати». Він спростував твердження про волатильність XRP, зазначивши, що транзакції в мережі XRP Ledger проходять надзвичайно швидко, що мінімізує вплив цінових коливань.

Гамільтон також пояснив, що нещодавній збій у роботі мережі не був «централізованим втручанням», а результатом тимчасової втрати консенсусу, після чого мережа автоматично відновила роботу.

«Мережа зупинилася, як і було заплановано, через тимчасову нездатність досягти консенсусу. Це не було чиєюсь «односторонньою зупинкою». Мережа відновила роботу, як тільки змогла», — пояснив колишній співробітник Ripple.

Гамільтон також заперечив твердження Йейкса щодо походження та політичної діяльності Ripple, заявивши, що Ripple дійсно є американською компанією, у той час як XRP Ledger Foundation є окремою юридичною особою, зареєстрованою в Естонії, яка зараз переїжджає до Франції.

На момент публікації XRP торгувався на рівні $2,48.

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