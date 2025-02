Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

Дипломований фінансовий аналітик (CFA) та автор книги The 7th Property: Bitcoin and the Monetary Revolution Ерік Йейкс опублікував жорстку критику компанії Ripple та її токена XRP. У своєму дописі на X він заявив, що Ripple — це саме той тип фінансової системи, проти якого був створений Bitcoin, звинувативши компанію у «друці фальшивих грошей для політичної вигоди»

За словами Еріка, XRP не має реального застосування, а його використання як «мостової валюти» для переказів не виправдане через централізацію, високу волатильність та низьку ліквідність. Він також звинуватив компанію у маніпуляціях ринком, використовуючи партнерства з банками та політичний лобізм для підвищення вартості токена.

Крім того, аналітик поставив під сумнів обсяг транзакцій у RippleNet, зазначивши, що $30 млрд загального обсягу з моменту створення мережі — це мізер порівняно з щоденними оборотами Tether ($50 млрд) та Bitcoin ($40 млрд). Він також назвав мережу Ripple централізованою через її контроль з боку обмеженого кола валідаторів.

Ерік також розкритикував нещодавній збій у роботі мережі Ripple, назвавши його черговим доказом централізації системи. За його словами, якщо основний вузол може фактично зупинити мережу без узгодження з більшістю учасників, це суперечить принципам децентралізованих блокчейнів. Він наголосив, що така ситуація підтверджує слабкість XRP Ledger та підриває довіру до його стабільності.

Ripple is precisely the problem bitcoin was created to solve: printing fake money for political gain

