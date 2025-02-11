close-btn
PaySpaceMagazine

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

11.02.2025 21:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Дипломований фінансовий аналітик (CFA) та автор книги The 7th Property: Bitcoin and the Monetary Revolution Ерік Йейкс опублікував жорстку критику компанії Ripple та її токена XRP. У своєму дописі на X він заявив, що Ripple — це саме той тип фінансової системи, проти якого був створений Bitcoin, звинувативши компанію у «друці фальшивих грошей для політичної вигоди»

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP Фото: pexels.com

За словами Еріка, XRP не має реального застосування, а його використання як «мостової валюти» для переказів не виправдане через централізацію, високу волатильність та низьку ліквідність. Він також звинуватив компанію у маніпуляціях ринком, використовуючи партнерства з банками та політичний лобізм для підвищення вартості токена.

Крім того, аналітик поставив під сумнів обсяг транзакцій у RippleNet, зазначивши, що $30 млрд загального обсягу з моменту створення мережі — це мізер порівняно з щоденними оборотами Tether ($50 млрд) та Bitcoin ($40 млрд). Він також назвав мережу Ripple централізованою через її контроль з боку обмеженого кола валідаторів.

«Якщо ви хочете, щоб ця корумпована група домоглася політичної прихильності, щоб їхній shitcoin чогось коштував, вам потрібно знайти вищу мету в житті», — написав аналітик, не залишивши жодних сумнівів щодо його особистої позиції як щодо компанії, а також її токена XRP.

Ерік також розкритикував нещодавній збій у роботі мережі Ripple, назвавши його черговим доказом централізації системи. За його словами, якщо основний вузол може фактично зупинити мережу без узгодження з більшістю учасників, це суперечить принципам децентралізованих блокчейнів. Він наголосив, що така ситуація підтверджує слабкість XRP Ledger та підриває довіру до його стабільності.

Цікаве по темі: Президентка Ripple заявила, що невдовзі з’явиться XRP ETF

Попри те, що керівництво Ripple поки що не виступило з офіційною реакцією, прихильники XRP швидко відреагували на слова аналітика, назвавши його заяву — дезінформацією. Зокрема, колишній розробник Ripple Метт Гамільтон наголосив, що Ripple і XRP — це різні речі: перше — це компанія, друге — криптовалюта, і «не варто їх змішувати». Він спростував твердження про волатильність XRP, зазначивши, що транзакції в мережі XRP Ledger проходять надзвичайно швидко, що мінімізує вплив цінових коливань.

Гамільтон також пояснив, що нещодавній збій у роботі мережі не був «централізованим втручанням», а результатом тимчасової втрати консенсусу, після чого мережа автоматично відновила роботу.

«Мережа зупинилася, як і було заплановано, через тимчасову нездатність досягти консенсусу. Це не було чиєюсь «односторонньою зупинкою». Мережа відновила роботу, як тільки змогла», — пояснив колишній співробітник Ripple.

Гамільтон також заперечив твердження Йейкса щодо походження та політичної діяльності Ripple, заявивши, що Ripple дійсно є американською компанією, у той час як XRP Ledger Foundation є окремою юридичною особою, зареєстрованою в Естонії, яка зараз переїжджає до Франції.

На момент публікації XRP торгувався на рівні $2,48.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Капіталізація XRP вже скоро досягне $500 млрд — аналітик

Кійосакі назвав обвал Біткоїна чудовою новиною для інвесторів

Україна у списку найбільших власників біткоїнів — Fidelity

За матеріалами bitcoinist.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Як криптозими впливають на поведінку інвесторів у 2025 році 11.02.2025

Як криптозими впливають на поведінку інвесторів у 2025 році
Solana може досягти $565 — прогноз експерта 10.02.2025

Solana може досягти $565 — прогноз експерта
Два альткоїна, які можуть зробити вас мільйонером до 2030 року 10.02.2025

Два альткоїна, які можуть зробити вас мільйонером до 2030 року
RedotPay та Visa запустять криптокартку 10.02.2025

RedotPay та Visa запустять криптокартку
Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 10.02.2025

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Трамп обвалить Біткоїн до $70 000 — Артур Хейс 09.02.2025

Трамп обвалить Біткоїн до $70 000 — Артур Хейс
Вибір редакції
Всі
Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber
ТОП статей 10.02.2025

Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber

 Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
ТОП статей 05.02.2025

Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
Останні новини
Сьогодні  21:00

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

 Сьогодні  20:20

Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків

 Сьогодні  19:40

Рада провалила закон, прийняття якого вимагає МВФ

 Сьогодні  18:50

Укрпошта випустила нові марки на честь 15-ї ОБАР «Чорний ліс»

 Сьогодні  18:00

Ілон Маск хоче купити OpenAI: за скільки

 Сьогодні  17:10

Як змінився ринок небанківських фінпослуг за січень 2025 — НБУ

 Сьогодні  16:20

Скільки заробив ПриватБанк у 2024

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber