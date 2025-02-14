Коли XRP досягне $15 — думка аналітика

Більшу частину 2024 року XRP торгувався в боковому тренді. Однак він був одним з найбільших бенефіціарів бичачого тренду, який розпочався в листопаді. Спочатку здавалося, що 2025 рік розпочався для токена добре, але останнім часом динаміка змінилася

З початку року ціна XRP зросла на 17,91%. Поточна тижнева зупинка в ціновій динаміці XRP, схоже, продовжиться. За останні 7 днів криптовалюта втратила 0,23% в ціні, в той час як на денному графіку ціна зросла на 1,07%. На момент публікації статті XRP переходив з рук в руки по $2,71.

Незважаючи на нещодавню боротьбу, аналітики в цілому впевнені, що у цифрового активу ще є куди рости. Тривалий судовий процес Ripple Labs з Комісією з цінних паперів і бірж може наближатися до завершення. Технічний аналітик Алі Мартінес вважає, що XRP може зробити висхідний рух до $15.

Мартінес у своєму дописі в соціальній мережі X звернув увагу на можливе формування симетричного трикутника.

На відміну від більшості інших моделей, цей патерн не є ні бичачим, ні ведмежим за своєю природою. Він сигналізує про період консолідації, після якого ціна може здійснити різкий прорив у будь-якому напрямку. Такий рух відбувається, коли котирування виходять за межі двох ліній тренду, що сходяться.

Для визначення цінової цілі аналітики зазвичай вимірюють «висоту» трикутника на початковому етапі та додають її до рівня прориву. Чим довше триває формування моделі, тим потужнішим зазвичай є рух ціни після її завершення.

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Оскільки аналітик виявив цей патерн на довгостроковому графіку і пов’язує його початок із піком XRP у 2018 році, він очікує, що майбутній рух ціни буде досить значним.

На графіку цільова ціна становить приблизно $15 — цифра, яка потягне за собою значне зростання на 512,24% від поточної ціни XRP.

Якщо ця позначка буде досягнута, вона також на 368,75% перевищить історичний максимум (ATH) цифрового активу в $3,20, досягнутий 18 січня.

Однак читачі повинні звернути увагу, що Мартінес не висловив свою думку щодо того, коли може бути досягнута цільова ціна. Крім того, незважаючи на свою корисність, технічний аналіз дає уявлення лише про один аспект ринкової динаміки. Посилення конкуренції, макроекономічний тиск або низка інших подій можуть фактично зруйнувати цю модель.

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Джерело: Finbold.