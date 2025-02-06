Аналітики оприлюднили похмурий прогноз ціни XRP

Прогноз ціни XRP залишається невтішним — на ринку прослідковуються ведмежі сигнали. Зокрема, трейдери відкривають короткі позиції, зростає необхідність мінімізувати ризики, також обсяг токенів на біржах збільшується, що свідчить про наміри інвесторів продавати

Приплив спотових токенів XRP став позитивним на початку четверга після декількох днів відтоку, поставивши криптовалюту в центр уваги після рекордного місяця для його рідної децентралізованої біржі (DEX).

За даними Coinglass, у четвер на централізовані біржі надійшло понад $15 млн у XRP, основна частина припадала на депозити на Bybit і Kraken. Зростання припливу спотових активів на біржі може свідчити про наміри трейдерів продати токени на відкритому ринку, що знижує шанси на зростання ціни.

Тим часом 8-годинні ставки фінансування на ринку безстрокових ф’ючерсів XRP у четвер вранці становили -0,0065%, що вказує на перевагу шортових позицій, які приносять прибуток у разі падіння ціни. Важливо, що ставки фінансування для XRP були більш негативними, ніж для ETH та BTC.

Від’ємні ставки фінансування означають, що трейдери з короткими позиціями готові платити невелику комісію тим, хто має довгі позиції, щоб зберегти свої ведмежі ставки відкритими.

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XRP торгується нижче ключових середніх значень

XRP торгується нижче декількох ключових ковзних середніх: 10-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) на рівні $2,84 і 21-денної EMA на рівні $2,88. Торгівля нижче цих ковзних середніх вказує на ведмежий короткостроковий прогноз.

Однак 100-денна проста ковзна середня (SMA) знаходиться трохи вище $2, а 200-денна SMA — на рівні $1,30, обидві нижче поточної ціни, що вказує на позитивний довгостроковий тренд. Ковзні середні допомагають визначити тенденції (напрямок ринку) згладжуючи цінові коливання, а вибрані періоди є популярними серед роздрібних трейдерів.

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Найближчий рівень опору — $2,49, далі — $2,60. Якщо ціна XRP зможе подолати ці рівні, це відновить позитивний прогноз і відкриє шлях до позначки $3, яку актив вперше з 2018 року перевищив у січні.

14-денний індекс відносної сили (RSI) для XRP, який вимірює силу цінових змін, у нічні години азійської торгової сесії становив трохи більше 36, що розміщує його в нейтральній зоні. Традиційно значення RSI вище 70 вказують на перекупленість активу, нижче 30 — на перепроданість, тоді як значення близько 50 вважається нейтральним.

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