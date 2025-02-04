Чи досягне XRP $6 на хвилі відновлення ринку

XRP повертається після різкого розпродажу, незважаючи на триваючу ринкову невизначеність. Криптовалюта зазнала труднощів після більш широкого криптовалютного спаду, спричиненого запровадженням тарифів Білим домом

Незважаючи на ці невдачі, аналітики зберігають бичачий довгостроковий прогноз для XRP, намічаючи траєкторію, яка може призвести до зростання активу до $5,85 і вище, якщо ключові технічні рівні втримаються.

Цінова структура XRP вказує на чітку бичачу траєкторію, з численними індикаторами, що підтверджують можливість відскоку.

Згідно з прогнозом, зробленим на основі хвильової теорії Елліотта, криптоаналітик Dark Defender у своєму нещодавньому пості зазначив, що XRP наразі перебуває у 4-й хвилі свого проміжного циклу, що створює умови для прориву 5-ої хвилі до позначки $5,85.

Більш широкий бичачий прогноз також залишається в силі, а прогнози Первинного циклу вказують на довгострокову мету в $18,22. Якщо купівельний імпульс збільшиться, XRP може прорватися через ключові рівні опору, запустивши тривалий висхідний тренд.

На додаток до бичачого прогнозу, аналітик Дом порівняв нещодавнє падіння ціни XRP з двома великими історичними розпродажами — демпінгом через позов SEC у грудні 2020 року, коли XRP впав на 70,61%, і крахом через COVID-19 у березні 2020 року, коли XRP впав на 55,37% разом із світовими ринками.

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В обох випадках ці падіння ознаменували «дно поколінь», проклавши шлях до значних відскоків. Дом припускає, що останнє падіння XRP, спричинене тарифною політикою Трампа, також може бути початком подібної фази накопичення перед стійким відновленням.

Окрім технічних факторів, вирішальну роль у траєкторії розвитку XRP можуть відіграти регуляторні зміни. Очікується, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) винесе рішення щодо довготривалого судового процесу проти Ripple, при цьому зростають спекуляції щодо потенційного врегулювання на користь Ripple.

Крім того, SEC також розглядає заявку на створення біржового фонду XRP-ETF. У разі схвалення, ETF може залучити інституційний капітал, що значно підвищить ліквідність XRP та ринковий попит.

На даний момент ціна XRP торгується на рівні $2,65, що на 36% вище від нещодавнього мінімуму в $1,90, досягнутого 3 лютого. Незважаючи на те, що за останні 24 години криптовалюта зросла на 10%, за останній тиждень вона впала майже на 17%, що свідчить про тривалу волатильність ринку.

Наразі XRP намагається повернути критичний психологічний рівень в $3, який може визначити наступну фазу його відновлення. Успішний прорив вище цього порогу може прискорити бичачий імпульс, відкривши двері для ралі до $6 і вище.

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Джерело: Finbold.