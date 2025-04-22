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Названо, скільки податків заплатив NovaPay за I квартал 2025

22.04.2025 19:30
Ольга Деркач
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У першому кварталі 2025 року компанія NovaPay спрямувала до державного бюджету 408 мільйонів гривень податкових надходжень — це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2024-го

Названо, скільки податків заплатив NovaPay за I квартал 2025

Названо, скільки податків заплатив NovaPay за I квартал 2025 Фото: bank.gov.ua

Протягом цього часу клієнти скористалися сервісом понад 106 мільйонів разів, що на 10% перевищує показник минулого року. Загальна сума транзакцій, проведених через NovaPay, досягла 83 мільярдів гривень — на чверть більше, ніж у першому кварталі 2024-го, йдеться в пресрелізі.

Окрім фінансових результатів, компанія також підкреслила свою участь у підтримці країни.

«Ми розвиваємо існуючі продукти і впроваджуємо нові, обслуговуємо клієнтів і нарощуємо обсяги бізнесу. Це дозволяє нам продовжувати підтримувати економіку країни, виконуючи свої зобов’язання перед державою та забезпечуючи стабільність фінансової системи, — зазначив Андрій Кривошапко, генеральний директор NovaPay. — Загальні інвестиції в перемогу становлять 138,1 мільйона гривень».

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NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже майже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, що NovaPay додав до свого мобільного застосунку три нові інструменти, що покликані зробити фінансові операції ще зручнішими для користувачів. Оновлення спрямоване на оптимізацію розрахунків та посилення клієнтської підтримки, повідомили у компанії.

Раніше ми писали, що у застосунку NovaPay майже половину платежів за IBAN клієнти здійснюють за допомогою парсингу реквізитів — унікальне рішення, що дозволяє швидко й безпомилково заповнювати платіжні дані за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Крім того, NovaPay запустив новий сервіс для благодійних фондів — «Кейси» для збору та управління донатами. Завдяки йому організації можуть легко відкривати збори, приймати пожертви, відстежувати рух коштів у реальному часі та формувати фінансові виписки. Українці, своєю чергою, отримали ще один зручний інструмент для швидких донатів.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVAПодаткова
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