NovaPay використовує ШІ для проведення платежів

У застосунку NovaPay майже половину платежів за IBAN клієнти здійснюють за допомогою парсингу реквізитів — унікальне рішення, що дозволяє швидко й безпомилково заповнювати платіжні дані за допомогою штучного інтелекту (ШІ)

Як наголошується у пресрелізі компанії, парсинг реквізитів дозволяє:

скопіювати абсолютно всі реквізити з повідомлення та вставити їх у поле IBAN;

зробити фото реквізитів — камерою смартфона з паперової платіжки чи екрану іншого пристрою;

завантажити файл — у будь-якому форматі, з галереї чи памʼяті смартфону, і система самостійно розпізнає інформацію і розставить все по своїх місцях.

«Штучний інтелект у фінансах — це не просто тренд, а інструмент, що реально змінює користувацький досвід. Ми впроваджуємо ШІ не заради моди, а для реального спрощення фінансових операцій. Щомісяця 20 000 клієнтів NovaPay здійснюють у середньому 85 000 платежів через парсинг. Це ще один крок до зручності, безпеки та автоматизації рутинних процесів, бо це значно прискорює процес: замість 153 секунд ручного введення — лише 12 секунд із парсингом», — ділиться Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

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Парсинг реквізитів — один із прикладів того, як штучний інтелект не просто замінює людську взаємодію, а допомагає автоматизувати та захищати фінансові процеси, роблячи їх швидшими та безпечнішими. Окрім того, NovaPay використовує ШІ в процесах реєстрації, верифікації, при кредитному скорингу, в системах підтримки.

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже майже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, що NovaPay змінив умови сервісу «Розстрочка». Тепер кредит можна оформити на термін від 1 до 36 місяців, а сума становить від 1 000 до 200 000 грн.

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