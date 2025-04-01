NovaPay запустив новий сервіс для благодійних фондів — «Кейси» для збору та управління донатами. Завдяки йому організації можуть легко відкривати збори, приймати пожертви, відстежувати рух коштів у реальному часі та формувати фінансові виписки. Українці, своєю чергою, отримали ще один зручний інструмент для швидких донатів

Серед ключових переваг для фондів — відсутність комісій за обслуговування рахунку та за кожну транзакцію. Установлено фіксований тариф — 100 грн на місяць за прийом платежів, незалежно від кількості операцій, зазначається в пресрелізі.

Після завершення збору всі кошти можна безкоштовно переказати на рахунок фонду у NovaPay, а звідти — на інші рахунки для закупівель. Сервіс дозволяє мати до 20 активних зборів одночасно, а всі фінансові операції — від моніторингу балансу до формування реєстрів платежів — здійснюються через бізнес-кабінет.

Як Благодійному фонду відкрити Кейс у NovaPay:

фонд має бути зареєстрованим як юридична особа — благодійна організація та мати відкритий рахунок у NovaPay;

подати заявку на відкриття Кейсу через власний бізнес-кабінет NovaPay;

отримати унікальну сторінку збору та платіжними реквізитами.

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Також інформацію про благодійні фонди та їхні збори можна буде легко знайти у розділі «Платежі — Благодійність» у мобільному застосунку NovaPay. Усі активні Кейси відображатимуться автоматично, тож користувачі зможуть швидко переглядати інформацію та донатити.

«Коли йдеться про благодійні збори, важливо, щоб сервіс був максимально зручним як для благодійних організацій, так і для донаторів. Ми співпрацюємо з NovaPay і стали першими клієнтами, що протестували Кейс для благодійних фондів. Відзначили для себе простоту відкриття і налаштування, зручність управління зборами та зрозумілість. Усі платежі надходять швидко, а донатери можуть обирати зручний спосіб внеску. Це дозволяє нам зосередитися на основній діяльності – допомозі тим, хто цього потребує, замість адміністрування фінансових потоків», — ділиться досвідом Ганна Манойленко, фінансова директорка БФ «Діти Героїв».

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже майже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

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