NovaPay змінив умови сервісу «Розстрочка»

Фінансовий сервіс NovaPay змінює умови користування послугою «Розстрочка». Тепер кредит можна оформити на термін від 1 до 36 місяців, а сума становить від 1 000 до 200 000 грн

«Популярність Розстрочки серед наших користувачів зростає. Ми впровадили її у липні минулого року, і за цей час клієнти оформили понад 166 тисяч кредитів на загальну суму близько 960 млн грн. Наразі кредитний портфель становить 460,3 млн грн», — зазначає Яна Левада, директорка департаменту розвитку бізнесу NovaPay.

Раніше розстрочку можна було оформити на термін до 12 місяців, а максимальний розмір позики міг сягати 100 тис. грн.

Частіше розстрочку у мобільному додатку оформлюють чоловіки, їх 56%. Найактивніші користувачі – люди віком 26–35 років (41%), за ними йдуть клієнти до 25 років (31%).

Розмір доступної розстрочки залежить від індивідуального кредитного ліміту клієнта, який можна перевірити в застосунку NovaPay. Оформити розстрочку можна також у застосунку.

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Погашати кредит потрібно рівними щомісячними платежами, а для зручності доступне автоматичне списання коштів. Процентна ставка — 0,00001% річних. Щомісячна комісія за надання кредиту — 3,5% від суми позики (реальна річна процентна ставка — 91,21%). При достроковому погашенні комісія нараховується лише за фактичний період користування кредитом, без переплат за весь термін.

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже майже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, що NovaPay додав можливість рефінансування кредитів у застосунку. Компанія розширює можливості клієнтів, запроваджуючи рефінансування кредиту «Зарплата терміново». Якщо позичальник не встигає повернути кошти вчасно, він може відстрочити погашення та розподілити залишок боргу на до 11 рівних щомісячних платежів.

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