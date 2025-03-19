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NovaPay розширив можливості прийому оплат для бізнесу

19.03.2025 13:00
Ольга Деркач
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Платіжний сервіс NovaPay розширює платіжні способи для бізнесу та запускає новий метод інтернет-еквайрингу — Кнопку NovaPay

NovaPay розширив можливості прийому оплат для бізнесу

Продавці можуть легко інтегрувати Кнопку NovaPay у свої сайти та мобільні застосунки, забезпечуючи зручну оплату товарів і послуг, йдеться в пресрелізі.

NovaPay вже доступна для бізнес-клієнтів, які ведуть продажі онлайн. Щоб підключити її, достатньо укласти договір із компанією та налаштувати платіжний інструмент на своїй платформі.

Основні переваги для бізнесу: при оплаті карткою NovaPay комісія для торговців не стягується, а для карток інших банків діє базовий тариф 1,8% або індивідуальна ставка за договором. Крім того, завдяки одній інтеграції підприємці отримують доступ до всіх популярних платіжних методів, зокрема Apple Pay та Google Pay.

Для платників Кнопка NovaPay — це передусім безпека, адже не потрібно вводити дані картки на сторонніх сайтах. Усі операції проходять на боці NovaPay, а оплату можна підтвердити швидко і зручно у застосунку.

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«Ми будуємо сучасний фінансовий сервіс, який охоплює всі аспекти онлайн-розрахунків. Кнопка NovaPay — це не просто платіжний інструмент, а частина комплексного рішення, яке забезпечує бізнесу швидку інтеграцію та готову платіжну інфраструктуру, а клієнтам — зручний, швидкий і безпечний спосіб оплати», — зазначив Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже майже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, що NovaPay дозволив ФОПам оформляти кредити у застосунку. Тепер підприємці, які співпрацюють із Новою поштою й NovaPay, можуть подати заявку на оформлення кредиту безпосередньо в мобільному застосунку NovaPay.

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїNOVA
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