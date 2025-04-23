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Уряд готує зміни у пенсійному забезпеченні військових

23.04.2025 15:20
Микола Деркач
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В Україні військовослужбовці становлять значну частину серед отримувачів так званих «спеціальних» пенсій. Водночас більшість із них не брали безпосередньої участі у бойових діях. Натомість мобілізовані військові, які зі зброєю в руках захищали країну, після демобілізації за нинішньою системою отримують пенсії на рівні звичайних громадян. Така ситуація викликає запитання щодо справедливості підходів до пенсійного забезпечення, особливо в умовах повномасштабної війни. Саме тому уряд працює над змінами, які дозволять гідно оцінити внесок кожного, хто став на захист України

Уряд готує зміни у пенсійному забезпеченні військових

Уряд готує зміни у пенсійному забезпеченні військових Фото: pixabay.com, instagram.com/zelenskiy_official

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу.

За даними міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, із 810 тисяч людей, що мають пенсії за спеціальними законами, близько 396 тисяч — це військові. Серед них лише 94 тисячі мають статус ветерана війни — учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або членів родин загиблих захисників. До цієї категорії належать не лише військовослужбовці ЗСУ, а й представники Нацгвардії, СБУ, прикордонної та розвідувальної служб.

Ті, хто нині проходить службу й отримує бойові доплати, вже сплачують із них внески до Пенсійного фонду, що вплине на розмір їхньої пенсії у майбутньому. З 2025 року держава навіть розширила максимальну базу для нарахування внесків, що дозволить військовим «накопичити» вищі пенсійні виплати зі своєї зарплати, наголосила Жолнович.

Читайте також: Застосунок Резерв+ оновили: що змінилося

Що зміниться: накопичення та справедлива формула

Мінсоцполітики працює над законодавчими ініціативами, які мають забезпечити більшу справедливість у пенсійному забезпеченні. Зокрема, йдеться про:

  • запровадження накопичувальної системи для військових;
  • оновлену формулу розрахунку пенсії, яка враховуватиме реальний стаж та розмір зарплати.

Крім того, готуються зміни для вдосконалення пенсійного забезпечення тих військовослужбовців, які стали на захист України, але не є кадровими військовими.

Міністерка зазначила, що налагодивши систему спеціальних пенсійних виплат держава зможе подякувати захисникам та захисницям після демобілізації не лише словами, а й реальною, достойною підтримкою у старості.

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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