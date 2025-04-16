Деяким українцям не вистачатиме стажу для пенсії: що зміниться

В Україні щороку до 2028-го зростатимуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Станом на 2024 рік потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, і поки більшість українців цю норму виконує. Проте вже найближчим часом середній стаж тих, хто досягне пенсійного віку, буде меншим за необхідний мінімум

Хто може залишитися без пенсії

Жителі, які не заробили необхідного стажу, не зможуть оформити пенсію у 60 років. Наприклад, 59-річна Світлана з Дніпра має лише 9 років стажу — їй не вистачає навіть для виходу на пенсію у 65 років, яка передбачає мінімум 15 років стажу. У таких випадках замість пенсії призначають соціальну допомогу на рівні прожиткового мінімуму.

За прогнозами, у 2027 році лише 55% українців зможуть вийти на пенсію вчасно. Ще 40% зроблять це у 63 роки, а 5% — у 65. Із 2025 року вимоги зростатимуть:

у 2025 році — 33 роки стажу;

у 2026-му — 34 роки;

з 2028-го — 35 років.

Пенсійний Фонд повідомляє, що середній стаж українців, які виходили на пенсію минулого року, становив 33 роки та 9 місяців. Але навіть цей показник уже скоро не відповідатиме новим вимогам.

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Чому зростає кількість людей без достатнього стажу

Є кілька причин:

до 2004 року облік стажу вівся не за сплаченими внесками, а за фактом працевлаштування;

періоди економічних криз, пандемія та повномасштабна війна позначилися на зайнятості та офіційних зарплатах;

після 2004-го навчання у вишах перестало враховуватись до страхового стажу.

Як перевірити свій стаж

Кожен українець може дізнатись свій страховий стаж із 2004 року через особистий кабінет на порталі ПФУ. Авторизуватись можна за допомогою Дії, банку або електронного підпису.

У кабінеті доступна інформація:

про загальний стаж;

про заробітну плату по роках;

про прогнозований розмір пенсії;

про орієнтовний вік виходу на пенсію.

Стаж до 2004 року потрібно буде підтверджувати окремо — наприклад, копією трудової книжки, диплома, архівними довідками.

Як докупити стаж

Пенсійний фонд дозволяє:

докупити стаж наперед — за договором на мінімум 1 рік. Вартість — щонайменше 1760 грн/міс (мінімальний ЄСВ станом на квітень 2024 року);

докупити стаж за минулі роки — це коштує вдвічі більше: 3520 грн/міс.

Перед тим як приймати рішення, варто порахувати, наскільки зменшиться ваша пенсія без необхідного стажу, і чи вигідніше буде її «докупити», ніж чекати до 63 чи 65 років.

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За матеріалами obozrevatel.com.