Які пенсії отримують українці — Опендатабот

Станом на початок квітня 2025 року в Україні налічується 10 331 375 пенсіонерів, за даними Пенсійного фонду. Це на 176 тисяч менше, ніж у квітні 2024 року

Після цьогорічної індексації середня пенсія зросла до 6 341 грн (приблизно $152), що на 10% більше, ніж торік. Однак реальне зростання знівельоване інфляцією, яка за рік склала 14,6%.

Тобто, фактично купівельна спроможність пенсії навіть знизилася.

Особливо помітна нерівність у розмірах пенсій:

кожен третій пенсіонер (понад 3 млн осіб) отримує лише 3 340 грн ($80) на місяць;

водночас кількість пенсіонерів із виплатами менше ніж 3 000 грн значно скоротилася — тепер їх лише 398 тисяч осіб (3,9% від загальної кількості).

На противагу цьому, 1,5 млн українців (14,5%) отримують понад 10 000 грн на місяць. Середній розмір пенсії в цій групі — 15 640 грн ($374).

Водночас 1,5 млн українців (14,5% від загальної кількості) отримують понад 10 000 грн пенсії. Середній розмір виплат у цій групі — 15 640 грн ($374).

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Ще близько 3 мільйонів (29%) мають пенсії трохи вищі за середню по країні — 6 860 грн ($164). Крім того, 20% пенсіонерів (2,1 млн людей) отримують близько 4 500 грн ($107).

Найвищі пенсії — традиційно у Києві: 8 708 грн (на 37% більше за середню). Далі йдуть Донеччина — 7 814 грн (+23%) та Луганщина — 7 314 грн (+15%). Найнижчі ж виплати — на Тернопільщині (4 931 грн) та у Чернівецькій області (5 100 грн).

Найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 873 тисячі, у Києві — 748 тисяч та на Харківщині — 707 тисяч. Найменше пенсіонерів — у Чернівецькій області, лише 206 тисяч.

Варто зазначити, що майже третина всіх українських пенсіонерів працюють — 2,9 мільйона (28%). Їхні пенсійні виплати, в середньому, становлять 6 863 грн.

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Джерело: Опендатабот.