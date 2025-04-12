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Пенсія за віком у 2025: умови, необхідний стаж та як подати заяву

12.04.2025 13:00
Ольга Деркач
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Право на пенсію за віком в Україні залежить від двох ключових факторів: досягнення певного віку та наявності відповідного страхового стажу

Пенсія за віком у 2025: умови, необхідний стаж та як подати заяву

Пенсія за віком у 2025: умови, необхідний стаж та як подати заяву Фото: freepik.com

Згідно з чинним законодавством, зокрема статтею 26 Закону України № 1058-IV від 9 липня 2003 року, умови виходу на пенсію у 2025 році виглядають так:

  • у 60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу;
  • у 63 роки — якщо особа має від 22 до 31 року стажу;
  • у 65 років — коли стаж становить від 15 до 21 року.

Варто зазначити, що щороку вимога до страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років зростає на 12 місяців. До 2028 року вона сягне 35 років.

Оформити пенсію можна двома способами:

  • онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУ незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.

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Щоб призначити пенсію, необхідно надати:

  • паспорт або ID-картку;
  • податковий номер;
  • документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, довідки, дипломи, військовий квиток тощо);
  • за бажанням — довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року;
  • банківські реквізити — якщо виплата здійснюватиметься через банк;
  • фото розміром 2,5×3 см для оформлення пенсійного посвідчення;
  • свідоцтво про шлюб (у разі зміни прізвища);
  • документи, що підтверджують пільговий або особливий статус (наприклад, посвідчення ветерана, донора, особи з особливими заслугами тощо) — за наявності.

Пенсію призначають з наступного дня після досягнення пенсійного віку, якщо заява подана не пізніше, ніж через три місяці після цієї дати. Якщо подати документи пізніше — пенсія буде призначена з дня звернення.

У разі, якщо всі необхідні дані про трудовий стаж до 2004 року вже внесено до електронного реєстру (через оцифрування трудової книжки чи подані роботодавцем документи), пенсія може бути призначена автоматично, без особистого звернення.

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Джерело: NV.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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