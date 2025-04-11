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Як отримати 10 000 грн пенсії в Україні: ключові умови

11.04.2025 16:00
Микола Деркач
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Розмір пенсійних виплат в Україні залежить одразу від кількох чинників: рівня заробітної плати, кількості років страхового стажу, а також віку виходу на пенсію

Як отримати 10 000 грн пенсії в Україні: ключові умови

Як отримати 10 000 грн пенсії в Україні: ключові умови Фото: freepik.com

Що потрібно для пенсії у 10 000 гривень

Станом на 2025 рік українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років. Для кожного з цих вікових порогів визначено мінімальний обсяг страхового стажу:

  • 60 років — необхідно мати щонайменше 32 роки стажу;
  • 63 роки — мінімум 22 роки;
  • 65 років — від 15 років.

Читайте також: Скільки коштує рік страхового стажу для пенсії

Згідно з розрахунками пенсійного калькулятора, щоб претендувати на щомісячну пенсію у 10 000 гривень за наявності 40 років страхового стажу, потрібно мати такий рівень зарплати:

  • при виході у 60 років — не менше 22 600 гривень.
  • при виході у 63 роки — близько 19 200 гривень.

Ці суми враховують усі основні параметри, включаючи коефіцієнти заробітної плати та стажу, що застосовуються при нарахуванні пенсії.

Нагадуємо: усі розрахунки базуються на даних з пенсійного калькулятора, тож результати можуть варіюватися залежно від індивідуальних умов.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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За матеріалами 24tv.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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