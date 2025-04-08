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Скільки коштує рік страхового стажу для пенсії

08.04.2025 20:20
Ольга Деркач
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Українці мають можливість самостійно подбати про свою пенсійну перспективу, придбавши відсутні місяці або роки страхового стажу через електронний сервіс Пенсійного фонду. Це дозволяє покращити умови виходу на пенсію або підвищити її розмір без потреби особисто відвідувати державні установи

Скільки коштує рік страхового стажу для пенсії

Скільки коштує рік страхового стажу для пенсії Фото: freepik.com

Сервіс є максимально зручним: кожен охочий може сам обрати, скільки місяців чи років він бажає «докупити», а також визначити графік сплати внесків відповідно до своїх фінансових можливостей.

Важливо: страховий стаж зараховується за той місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду. Лише тоді внески вважаються дійсними.

Придбати страховий стаж можуть всі охочі, кому виповнилося 16 років — незалежно від того, чи працює людина офіційно, чи ні. Також існує можливість оформлення договору на користь іншої особи — наприклад, родича або близької людини.

Для цього необхідно укласти електронний договір добровільної участі на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Підписати документ можна одним із таких способів:

  • за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • через застосунок Дія (Дія.Підпис);
  • або за допомогою системи GOV.ID.

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Ціна одного року стажу залежить від розміру мінімальної заробітної плати. У 2025 році вона становить 8 000 гривень, а розмір мінімального внеску — 22% від цієї суми, тобто 1 760 гривень на місяць.

Таким чином, якщо людині бракує одного року стажу, щоб виконати умови для пенсії, їй потрібно сплатити 21 120 гривень.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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