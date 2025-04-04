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Українки можуть отримувати пенсії своїх чоловіків: хто має право

04.04.2025 18:20
Ольга Деркач
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В Україні передбачено можливість переоформлення пенсії чоловіка на дружину і вона надається за певних умов

Українки можуть отримувати пенсії своїх чоловіків: хто має право

Українки можуть отримувати пенсії своїх чоловіків: хто має право Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Хто має право на цю пенсію

Як пояснили у пресслужбі Пенсійного фонду України, пенсія у разі втрати годувальника може бути призначена лише непрацездатним членам родини. Для цього мають бути виконані дві основні умови:

  • заявник перебував на утриманні померлого;
  • на день смерті померлий мав достатній страховий стаж для отримання пенсії, як мінімум за критеріями III групи інвалідності.

Зверніть увагу: дружина може отримати пенсію чоловіка лише після його смерті.

Скільки можна отримати

Розмір виплати залежить від кількості осіб, які претендують на пенсію:

  • один непрацездатний член сім’ї — 50% пенсії за віком, яку отримував померлий;
  • двоє і більше непрацездатних осіб — 100% пенсії за віком, які розподіляються порівну між усіма отримувачами.

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Пенсія призначається довічно лише тим, хто досяг пенсійного віку. Для інших — виплати здійснюються до моменту втрати статусу непрацездатної особи.

Подати заяву на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника можна двома способами:

  • особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • онлайн — через вебпортал ПФУ.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Джерело: Експерт.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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