Кому з українців перерахують пенсії у квітні

У квітні 2025 року Пенсійний фонд України автоматично проведе перерахунок пенсій для громадян, які після виходу на пенсію продовжували працювати

Для цього звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно — оновлення виплат відбудеться без подання додаткових заяв.

Перерахунок охопить таких пенсіонерів:

тих, хто після виходу на пенсію або її попереднього перерахунку відпрацював щонайменше 24 місяці, тим самим набувши нового страхового стажу;

тих, хто має менше 24 місяців страхового стажу після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, але з моменту останнього перегляду виплат минуло щонайменше два роки.

Підвищені пенсії нарахують з 1 квітня, а виплати у оновленому розмірі надійдуть у встановлені терміни відповідно до графіку.

У 2025 році заплановано оновлення розміру пенсій для тих громадян, яким пенсії були призначені або вже перераховані у 2023 році. Основою для такого перерахунку слугуватиме страховий стаж, накопичений станом на 1 березня 2025 року.

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Варто зауважити, що це оновлення не стосуватиметься осіб, які отримують пенсію за вислугу років і ще не досягли 60-річного віку.

Фактична дата проведення перерахунку — 1 квітня 2025 року. Однак на практиці він буде здійснений лише після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформації про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал 2025 року. Граничний термін подання відповідної звітності — 10 травня.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Джерело: ТСН.