Деяких українців можуть позбавити доплат до пенсії

Деякі літні громадяни України отримують додаткові кошти до пенсії у зв’язку з віком. Однак після проведення індексації у березні ця надбавка може бути скасована або зменшена

Чому припиняють нарахування доплати

Доплату за вік можуть отримувати ті пенсіонери, чия загальна сума пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо ж після індексації розмір пенсії досяг або перевищив зазначений поріг, надбавку можуть скасувати або зменшити.

Наприклад, якщо розмір виплати зріс до 10 300 гривень, доплата за вік становитиме лише 40 гривень.

Проіндексовані пенсії українці почали отримувати вже у березні.

Скільки зараз становить доплата за вік

Надбавки до пенсій передбачені для осіб віком від 70 років і більше, які перебувають на пенсії за віком. Їхній розмір наразі такий:

для осіб від 70 до 74 років — 300 гривень;

для пенсіонерів від 75 до 79 років — 456 гривень;

для людей віком 80 років і старше — 570 гривень.

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Важливо: надбавка за віком нараховується автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Джерело: 24 Канал.