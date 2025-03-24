close-btn
PaySpaceMagazine

Хто з українців може отримувати дві пенсії одночасно

24.03.2025 16:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

В окремих випадках українське законодавство дозволяє призначення двох пенсій або пенсії та додаткових виплат одночасно

Хто з українців може отримувати дві пенсії одночасно

Хто з українців може отримувати дві пенсії одночасно Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Категорії, які мають право на дві виплати

Дві пенсійні виплати можуть нараховуватися:

  • особам з інвалідністю;
  • людям, які доглядають за особами з інвалідністю.

Зокрема, якщо людина з інвалідністю доглядає за:

  • дитиною з інвалідністю;
  • дорослим із інвалідністю з дитинства I групи;
  • самотньою особою з інвалідністю будь-якої групи.

Пенсію по інвалідності призначають лише за наявності необхідного страхового стажу та встановленої втрати працездатності внаслідок загального захворювання.

Виплати у разі втрати годувальника

Окрема категорія громадян також може отримувати дві допомоги у випадку смерті годувальника. Мова йде про:

  • осіб з інвалідністю з дитинства;
  • неповнолітніх.

Вони мають право одночасно на:

  • пенсію у зв’язку з втратою годувальника;
  • державну соціальну допомогу.

Цікаве по темі: Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі

Розмір державної соціальної допомоги для осіб з інвалідністю:

  • І група — 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних;
  • ІІ група — 80% прожиткового мінімуму;
  • ІІІ група — 60% прожиткового мінімуму;
  • діти до 18 років з інвалідністю — 70% прожиткового мінімуму.

Для оформлення таких виплат необхідно мати офіційний висновок МСЕК про втрату працездатності.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яку мінімальну зарплату треба отримувати, щоб мати право на пенсію

Який розмір пенсії отримають українці без трудового стажу у 2025 році

Українські військові отримуватимуть пенсії за новими правилами: що зміниться

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Онлайн-казино в Україні: як розвиток індустрії покращує інфраструктуру цифрових платіжних систем 24.03.2025

Онлайн-казино в Україні: як розвиток індустрії покращує інфраструктуру цифрових платіжних систем
Хто з ритейлерів отримав найбільше прибутку у 2024 — Опендатабот 24.03.2025

Хто з ритейлерів отримав найбільше прибутку у 2024 — Опендатабот
Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі 23.03.2025

Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі
В Україні знизять ціни ще майже на 300 медпрепаратів 22.03.2025

В Україні знизять ціни ще майже на 300 медпрепаратів
Названо найдорожчі бренди у світі 22.03.2025

Названо найдорожчі бренди у світі
Деяким українцям можуть наполовину урізати пенсії 21.03.2025

Деяким українцям можуть наполовину урізати пенсії
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2025 — аналітика
ТОП статей 21.03.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2025 — аналітика

 RPA у Райффайзен Банку: як роботизація підвищує ефективність і знижує витрати
ТОП статей 18.03.2025

RPA у Райффайзен Банку: як роботизація підвищує ефективність і знижує витрати
Останні новини
Сьогодні  18:01

Онлайн-казино в Україні: як розвиток індустрії покращує інфраструктуру цифрових платіжних систем

 Сьогодні  17:40

Нова пошта розширила мережу в одній з країн Європи

 Сьогодні  15:20

Хто з ритейлерів отримав найбільше прибутку у 2024 — Опендатабот

 Сьогодні  14:00

FinAwards 2025: як і коли оберуть найкращих фінансової сфери України

 Сьогодні  12:40

Біткоїн може «вибухнути» і досягнути $200 000 — аналітик

 Сьогодні  11:20

Українська мережа косметики вийшла на ринок однієї з країн ЄС

 Сьогодні  10:10

Уряд затвердив план цифровізації держпослуг до 2026 року

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber