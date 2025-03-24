Хто з українців може отримувати дві пенсії одночасно

В окремих випадках українське законодавство дозволяє призначення двох пенсій або пенсії та додаткових виплат одночасно

Категорії, які мають право на дві виплати

Дві пенсійні виплати можуть нараховуватися:

особам з інвалідністю;

людям, які доглядають за особами з інвалідністю.

Зокрема, якщо людина з інвалідністю доглядає за:

дитиною з інвалідністю;

дорослим із інвалідністю з дитинства I групи;

самотньою особою з інвалідністю будь-якої групи.

Пенсію по інвалідності призначають лише за наявності необхідного страхового стажу та встановленої втрати працездатності внаслідок загального захворювання.

Виплати у разі втрати годувальника

Окрема категорія громадян також може отримувати дві допомоги у випадку смерті годувальника. Мова йде про:

осіб з інвалідністю з дитинства;

неповнолітніх.

Вони мають право одночасно на:

пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

державну соціальну допомогу.

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Розмір державної соціальної допомоги для осіб з інвалідністю:

І група — 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних;

І група — 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних; ІІ група — 80% прожиткового мінімуму;

ІІ група — 80% прожиткового мінімуму; ІІІ група — 60% прожиткового мінімуму;

ІІІ група — 60% прожиткового мінімуму; діти до 18 років з інвалідністю — 70% прожиткового мінімуму.

Для оформлення таких виплат необхідно мати офіційний висновок МСЕК про втрату працездатності.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

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Джерело: 24 Канал.