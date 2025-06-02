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Трудовий стаж у зоні бойових дій: як зараховується

02.06.2025 14:20
Ольга Деркач
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Сьогодні тисячі українців боронять Україну у складі Збройних сил. У цьому контексті багатьох цікавить питання: чи зараховується служба в зоні бойових дій до трудового стажу?

Трудовий стаж у зоні бойових дій: як зараховується

Трудовий стаж у зоні бойових дій: як зараховується Фото: freepik.com

Чи враховується стаж під час мобілізації

Варто зазначити, що участь у бойових діях не лише не перериває трудовий стаж, а й надає додаткові переваги. Зокрема, захисники України мають право на достроковий вихід на пенсію. Згідно з чинним законодавством, навіть у разі, якщо роботодавець не здійснює страхових внесків за мобілізованого працівника, це жодним чином не впливає на його права.

Такий період:

  • зберігається для обчислення майбутньої пенсії;
  • не перериває загального трудового стажу за професією;
  • не позбавляє людину професійного досвіду.

Варто окремо наголосити: факт мобілізації не є підставою для розірвання трудових відносин. Працівник, якого призвали до війська, не звільняється, а лише тимчасово припиняє виконання своїх посадових обов’язків. Роботодавець зобов’язаний внести відповідний запис у трудову книжку мобілізованого. Це дозволяє зберегти за ним робоче місце на час проходження служби.

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Особливий порядок діє для тих, хто проходить службу безпосередньо у зоні бойових дій. У такому випадку період служби рахується за спеціальною формулою: один місяць на фронті зараховується як три місяці загального страхового стажу. Це правило суттєво впливає на право на пенсію та її розмір.

Якщо ж мобілізованого працівника було звільнено незаконно або йому не виплатили заробітну плату, він має право звернутися до Державної служби зайнятості. Там можуть зафіксувати факт порушення з боку роботодавця та допомогти у захисті прав.

Право на дострокову пенсію для учасників бойових дій

Учасники бойових дій отримують можливість вийти на пенсію раніше загальновстановленого пенсійного віку:

  • чоловіки — з 55 років;
  • жінки — з 50 років.

Втім, для реалізації цього права необхідно мати достатній страховий стаж: не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. При цьому для військовослужбовців строк служби зараховується до страхового стажу, що також полегшує отримання пенсійних прав.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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