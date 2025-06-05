Що робити, якщо не вистачає стажу для пенсії

Багатьом українцям до виходу на пенсію не вистачає зовсім небагато — кілька місяців або років страхового стажу. У таких випадках є два варіанти: докупити стаж або продовжити працювати

Варіант 1: Придбати стаж

Якщо у вас є періоди з 2004 року, коли ви не працювали офіційно або не були зареєстровані як ФОП, — за ці місяці можна заплатити внески та зарахувати їх у страховий стаж.

Для цього слід укласти договір добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування через податкову. Мінімальний внесок у 2025 році становить 1 760 гривень (це 22% від мінімальної зарплати — 8 000 грн).

Однак якщо стаж купується «заднім числом» — наприклад, за 2010 рік, коли ви не працювали, — доведеться платити подвійну суму: 3 520 гривень за кожен місяць (мінімальний внесок × 2). Варто враховувати, що купити стаж за періоди до 2004 року неможливо.

Варіант 2: Допрацювати

Не маєте змоги придбати стаж? Тоді залишається варіант — продовжити працювати до досягнення потрібного віку. У 2025 році умови виходу на пенсію виглядають так:

60 років — якщо ви маєте 32 роки стажу;

60 років — якщо ви маєте 32 роки стажу; 63 роки — якщо маєте 22 роки стажу;

63 роки — якщо маєте 22 роки стажу; 65 років — якщо є хоча б 15 років стажу.

Якщо ж у вас немає навіть 15 років стажу, ви не зможете отримати звичайну пенсію, але можете претендувати на соціальну допомогу.

Цікаве по темі: Деякі безробітні українці можуть вийти на пенсію раніше — умови

Соціальна пенсія: для тих, хто не набрав стажу

Люди, які не змогли напрацювати 15 років страхового стажу, мають право на соціальну пенсію, якщо їхній сімейний дохід не перевищує визначений поріг.

У 2025 році соціальна пенсія становить 2 361 гривню — це прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Звертайтесь до органів місцевої влади — сільської, селищної або міської ради. Подати заяву можна особисто, надіславши документи поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Соціальну допомогу можуть не призначити, якщо:

дохід на одного члена сім’ї за останні 6 місяців перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних;

ви отримуєте інші виплати, працюєте або маєте джерела доходу;

сім’я протягом року до звернення здійснила витрати понад 50 000 грн;

під час перевірки виявлено незадекларовані доходи;

у власності є понад одна квартира чи автомобіль (або житлова площа перевищує нормативи: 21 м² на людину та 10,5 м² на сім’ю).

Рішення щодо призначення соціальної пенсії приймається протягом 30 днів з моменту подання заяви.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які додаткові виплати військовим передбачені у червні 2025

Чи зараховується декретна відпустка до страхового стажу — відповідь ПФУ

Як перевірити свій трудовий стаж через Дію

Джерело: 24 Канал.