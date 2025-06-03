Деякі українці не можуть отримувати зарплату і пенсію одночасно: причина

Якщо людина, яка вже отримує пенсію, знову влаштовується на роботу, вона обов’язково повинна поінформувати про це Пенсійний фонд України. Це важливо, адже в такому випадку змінюються умови виплати деяких доплат і надбавок, на які пенсіонер більше не має права

Чим загрожує працевлаштування для розміру пенсії

Факт працевлаштування напряму впливає на розмір пенсійного забезпечення. Якщо особа, яка досягла пенсійного віку, вирішує продовжити трудову діяльність, вона автоматично втрачає право на деякі доплати, тож загальна сума щомісячних виплат буде меншою, ніж якби вона не працювала.

Ще складнішою є ситуація з пенсією за вислугу років. Її можуть отримувати тільки ті, хто звільнився з посади, яка давала право на цей вид пенсійного забезпечення. Якщо ж така особа після оформлення пенсії повертається на роботу в тій самій сфері, виплата пенсії за вислугу років зупиняється. Відновлення можливе лише з наступного дня після звільнення з роботи.

Уявімо ситуацію з педагогічної сфери. Вчитель, який досяг необхідного віку та має потрібний стаж, може скористатися правом на пенсію за вислугу років. Натомість асистент вчителя такого права не має.

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Отже, якщо вчитель, оформивши пенсію за вислугу років, вирішує повернутись до школи на ту саму посаду, його пенсію буде призупинено. Проте, якщо він вирішить обійняти іншу посаду, яка не дає права на цей вид пенсії, наприклад, працювати асистентом вчителя, виплати збережуться.

Щоб уникнути непорозумінь і можливих фінансових втрат, пенсіонерам, які планують повернутися до трудової діяльності, варто уважно вивчити норми законодавства та заздалегідь повідомити про свій статус Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, що в Україні особи пенсійного віку, які не накопичили достатньо страхового стажу для отримання пенсії за віком, можуть претендувати на альтернативну форму підтримки — соціальну пенсію. Це щомісячна грошова допомога з державного бюджету, яку призначають через органи соціального захисту.

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Джерело: 24 Канал.