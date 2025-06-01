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Соціальна пенсія в Україні: хто має право та як оформити

01.06.2025 11:30
Ольга Деркач
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В Україні особи пенсійного віку, які не накопичили достатньо страхового стажу для отримання пенсії за віком, можуть претендувати на альтернативну форму підтримки — соціальну пенсію. Це щомісячна грошова допомога з державного бюджету, яку призначають через органи соціального захисту

Соціальна пенсія в Україні: хто має право та як оформити

Соціальна пенсія в Україні: хто має право та як оформити Фото: freepik.com

Кому надається соціальна пенсія

Соціальна пенсія призначена для громадян, які досягли пенсійного віку, але не виконали вимоги щодо страхового стажу для стандартної пенсії. З 2025 року в Україні діють нові умови:

  • для виходу на пенсію у 60 років необхідно щонайменше 32 роки страхового стажу;
  • для пенсії у 63 роки потрібно мати стаж від 22 до 31 року;
  • для виходу на пенсію у 65 років достатньо мати від 15 до 21 року стажу;
  • якщо ж стаж менший за 15 років, то оформити соціальну пенсію можна лише з 65 років.

У разі, якщо людина ніколи не працювала офіційно і не має жодного страхового стажу, вона також має право на цю допомогу — держава гарантує мінімальний рівень підтримки навіть у таких випадках.

Скільки платитимуть у 2025 році

Розмір соціальної пенсії залежить від рівня доходів сім’ї та прожиткового мінімуму. У 2025 році встановлено такі орієнтири:

  • прожитковий мінімум для непрацездатних осіб — 2 361 грн;
  • максимальний розмір соціальної пенсії не може перевищувати 3 028 грн — це межа для працездатного населення.

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Фактичний розмір допомоги розраховується як різниця між прожитковим мінімумом і середнім сукупним доходом родини за останні пів року. У разі зростання прожиткового мінімуму сума допомоги переглядається. Також перерахунок можливий, якщо змінюється матеріальний стан родини.

Як подати документи

Для отримання соціальної пенсії необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. При собі потрібно мати:

  • заяву на призначення допомоги;
  • паспорт і документ про реєстрацію в Держреєстрі фізичних осіб (ідентифікаційний код);
  • довідку з Пенсійного фонду про наявний страховий стаж (якщо є);
  • декларацію про доходи та майновий стан, складену на підставі довідок кожного члена сім’ї за останні 6 місяців;
  • у разі недієздатності — копію рішення про призначення опікуна.

Соціальна пенсія не виплачується, якщо особа вже отримує інші державні виплати, працевлаштована або веде іншу діяльність, що приносить дохід. Її призначення базується на принципі адресності й потреби.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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