Деякі українці залишаються без пенсійних доплат

В Україні пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати до основної пенсії — наприклад, за віком чи тривалим стажем. Проте такі доплати нараховують не всім. Деякі громадяни після 60 років взагалі не мають права ні на пенсію, ні на доплати до неї. Причина — відсутність необхідного страхового стажу

Хто має право на пенсію та доплати

Щоб отримати пенсію і, відповідно, доплати, потрібно спершу набути право на саму пенсію. Для цього необхідно мати достатній страховий стаж — період, коли людина офіційно працювала та за неї сплачували внески до Пенсійного фонду.

У 2025 році мінімальні вимоги такі:

60 років — щонайменше 32 роки стажу;

60 років — щонайменше 32 роки стажу; 63 роки — щонайменше 22 роки стажу;

63 роки — щонайменше 22 роки стажу; 65 років — щонайменше 15 років стажу;

Щороку ці вимоги зростатимуть, і вже з 2028 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 35 років стажу. Для 63-річних — 25 років, а для 65-річних поріг залишиться незмінним — 15 років.

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Якщо не вистачає стажу: що замість пенсії

Громадяни, які до 65 років не накопичили хоча б 15 років страхового стажу, не зможуть вийти на пенсію. Натомість вони мають право на державну соціальну допомогу, яку призначають органи соцзахисту. Під час воєнного стану її продовжують автоматично, в мирний час — потрібно переоформлювати кожні 6 місяців.

З 1 липня 2025 року розмір соціальної допомоги залежатиме від тривалості стажу:

менше ніж 10 років — 2385 грн;

менше ніж 10 років — 2385 грн; 10–19 років — 2790 грн;

10–19 років — 2790 грн; 20–29 років — 3150 грн;

20–29 років — 3150 грн; 30 років і більше — 3960 грн.

Сума допомоги розраховуватиметься як різниця між цією базовою величиною та середнім доходом на одну особу в родині.

Варто враховувати, що на соціальну допомогу не передбачено жодних додаткових доплат, на відміну від пенсії. Тобто якщо людина не має права на пенсію, вона не може розраховувати ні на вікові надбавки, ні на інші види доплат.

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Джерело: На пенсії.