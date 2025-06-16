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Деякі пенсіонери отримають понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності

16.06.2025 13:40
Ольга Деркач
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У серпні 2025 року частина українських пенсіонерів отримає разову грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності. Сума виплати перевищуватиме 3 000 гривень, однак вона не призначена для всіх, а лише для окремих соціальних груп

Деякі пенсіонери отримають понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності

Деякі пенсіонери отримають понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Кому нарахують допомогу до Дня Незалежності

Виплата передбачена постановою Кабінету Міністрів №486 та стосується визначених категорій громадян. У серпні 2025 року грошову допомогу в розмірі до 3 100 гривень отримають:

  • учасники бойових дій;
  • особи, які стали інвалідами внаслідок військової служби;
  • члени сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків;
  • Герої України;
  • особи з особливими заслугами перед державою;
  • інші громадяни, перелічені у вищезгаданій постанові.

Згідно з документом, кошти будуть нараховані автоматично разом із пенсійними виплатами. Якщо ж особа не перебуває на обліку в Пенсійному фонді, допомогу можна отримати за умови подання відповідної заяви.

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Які ще доплати передбачені для пенсіонерів улітку

Крім разової серпневої допомоги, у червні низка пенсіонерів отримає доплати до основної пенсії. Середній розмір надбавки — близько 500 гривень, проте точна сума залежить від віку отримувача:

  • пенсіонери, яким виповнилося 70 років, можуть розраховувати на надбавку в 300 гривень;
  • особи віком від 75 років — на 456 гривень;
  • ті, кому 80 і більше — на 570 гривень.

Важливо: право на цю доплату мають лише пенсіонери, чий розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Нагадаємо, що в Україні пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати до основної пенсії — наприклад, за віком чи тривалим стажем. Проте такі доплати нараховують не всім. Деякі громадяни після 60 років взагалі не мають права ні на пенсію, ні на доплати до неї.

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Деякі українці отримають доплати до пенсії

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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