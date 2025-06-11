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Деякі українці отримають доплати до пенсії

11.06.2025 15:40
Ольга Деркач
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В Україні пенсіонери можуть отримати доплати до основної пенсії, якщо мають страховий стаж, що перевищує встановлену норму. Це передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Деякі українці отримають доплати до пенсії

Деякі українці отримають доплати до пенсії Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Хто має право на надбавки за понаднормовий стаж

Розмір стажу, після якого нараховуються додаткові виплати, залежить від дати призначення пенсії:

  • якщо пенсію було оформлено після 1 січня 2011 року, доплата передбачена за стаж понад: 35 років для чоловіків, 30 років для жінок;
  • якщо пенсія призначена до 1 січня 2011 року, надбавка нараховується за стаж понад: 25 років для чоловіків, 20 років для жінок.

Який розмір доплати

За кожен повний рік понаднормового стажу пенсія за віком зростає на 1% від її розміру, але не більше ніж 1% від мінімальної пенсії за віком. У 2025 році ця надбавка становить 23,61 грн (1% від 2361 грн).

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Як змінюються вимоги до страхового стажу

Пенсійна реформа в Україні передбачає щорічне підвищення мінімального страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію:

  • у 2025 році: 60 років — потрібно щонайменше 32 роки стажу; 63 роки — мінімум 23 роки; 65 років — 15 років стажу;
  • у 2026 році: 60 років — 33 роки; 63 роки — 23 роки; 65 років — 15 років;
  • у 2027 році: 60 років — 34 роки; 63 роки — 24 роки; 65 років — 15 років;
  • у 2028 році: 60 років — 35 років; 63 роки — 25 років; 65 років — 15 років.

Таким чином, щороку вимоги до страхового стажу зростають, і це варто враховувати під час планування виходу на пенсію.

Нагадаємо, що Укрпошта змінює правила отримання пенсій. З 20 березня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть отримувати пенсію та інші грошові виплати через відділення Укрпошти, незалежно від того, коли вони набули статусу ВПО.

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Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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