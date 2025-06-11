Деякі українці можуть отримати відразу шість пенсій

Пенсіонери, які планують виїхати з України на постійне місце проживання, мають право отримати одразу шість пенсій наперед. Це передбачено чинним законодавством

Про це йдеться у роз’ясненні ПФУ передає Obozrevatel.

Щоб отримати гроші, необхідно особисто звернутися до територіального управління ПФУ за місцем постійного проживання. Виплати проводяться з місяця, що настає після зняття з реєстрації.

Необхідні документи:

заява встановленого зразка;

закордонний паспорт з відміткою про виїзд на постійне місце проживання або інший відповідний документ (паспорт іноземця, посвідчення особи без громадянства);

довідка про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Виплата авансових пенсій здійснюється через уповноважений банк шляхом переказу на особистий рахунок пенсіонера.

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Скільки зараз отримують пенсіонери

Станом на квітень 2025 року середня пенсія в Україні становить 6085,7 грн. Водночас фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера у лютому сягнув 6685 грн. Це означає, що більшість пенсіонерів навіть офіційно не можуть повністю забезпечити свої базові потреби.

Наразі система пенсійного забезпечення функціонує за рахунок ЄСВ, який сплачують працівники. Ідеальне співвідношення — два працюючих на одного пенсіонера — в українських умовах недосяжне. За оцінками уряду, для фінансової стабільності ПФУ оптимальним є варіант, коли 15 працівників утримують 10 пенсіонерів.

Що зміниться у 2026 році

Із 2026 року вимоги до пенсійного стажу зростуть. Для виходу на пенсію у 60 років буде потрібно вже не 32, а 33 роки стажу. А для виходу у 63 — 23 роки замість нинішніх 22.

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