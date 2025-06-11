close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть отримати відразу шість пенсій

11.06.2025 19:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Пенсіонери, які планують виїхати з України на постійне місце проживання, мають право отримати одразу шість пенсій наперед. Це передбачено чинним законодавством

Деякі українці можуть отримати відразу шість пенсій

Фото: unsplash.com

Про це йдеться у роз’ясненні ПФУ передає Obozrevatel.

Щоб отримати гроші, необхідно особисто звернутися до територіального управління ПФУ за місцем постійного проживання. Виплати проводяться з місяця, що настає після зняття з реєстрації.

Необхідні документи:

  • заява встановленого зразка;
  • закордонний паспорт з відміткою про виїзд на постійне місце проживання або інший відповідний документ (паспорт іноземця, посвідчення особи без громадянства);
  • довідка про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Виплата авансових пенсій здійснюється через уповноважений банк шляхом переказу на особистий рахунок пенсіонера.

Читайте також: Яка різниця між трудовим та страховим стажем

Скільки зараз отримують пенсіонери

Станом на квітень 2025 року середня пенсія в Україні становить 6085,7 грн. Водночас фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера у лютому сягнув 6685 грн. Це означає, що більшість пенсіонерів навіть офіційно не можуть повністю забезпечити свої базові потреби.

Наразі система пенсійного забезпечення функціонує за рахунок ЄСВ, який сплачують працівники. Ідеальне співвідношення — два працюючих на одного пенсіонера — в українських умовах недосяжне. За оцінками уряду, для фінансової стабільності ПФУ оптимальним є варіант, коли 15 працівників утримують 10 пенсіонерів.

Що зміниться у 2026 році

Із 2026 року вимоги до пенсійного стажу зростуть. Для виходу на пенсію у 60 років буде потрібно вже не 32, а 33 роки стажу. А для виходу у 63 — 23 роки замість нинішніх 22.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи зарахують до пенсії радянський стаж

Що робити, якщо не вистачає стажу для пенсії

Деякі безробітні українці можуть вийти на пенсію раніше — умови

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Деякі українці отримають доплати до пенсії 11.06.2025

Деякі українці отримають доплати до пенсії
Скільки податків заборгували українські ФОПи — Опендатабот 11.06.2025

Скільки податків заборгували українські ФОПи — Опендатабот
Яка різниця між трудовим та страховим стажем 10.06.2025

Яка різниця між трудовим та страховим стажем
Світовий банк підвищив межу бідності 10.06.2025

Світовий банк підвищив межу бідності
Деяким українцям доведеться повернути субсидію на комуналку 09.06.2025

Деяким українцям доведеться повернути субсидію на комуналку
Дохід Київстар зріс на тлі виходу на біржу 09.06.2025

Дохід Київстар зріс на тлі виходу на біржу
Вибір редакції
Всі
Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній
ТОП статей 06.06.2025

Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній

 Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям
ТОП статей 05.06.2025

Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям
Останні новини
Сьогодні  18:20

Біткоїн може досягти $230 000 до кінця року — аналітики Bitwise

 Сьогодні  17:00

У Дії з’явилася нова функція: деталі

 Сьогодні  14:20

В Україні може зʼявитися крипторезерв

 Сьогодні  13:00

Скільки податків заборгували українські ФОПи — Опендатабот

 Сьогодні  11:40

Україна оновила список країн, з якими не діятиме подвійне оподаткування

 Сьогодні  10:20

НБУ анулював ліцензії двом фінустановам

 10.06.2025  19:40

Укрпошта змінює ліміти на післяплату готівкою

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber