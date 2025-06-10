Яка різниця між трудовим та страховим стажем

Досі чимало українців плутають поняття трудового та страхового стажу. Хоч ці терміни здаються подібними, насправді між ними існує суттєва різниця, яку важливо розуміти — особливо, коли йдеться про пенсію

Що таке трудовий стаж

Трудовий стаж — це загальний період, протягом якого людина офіційно працювала, навчалась чи проходила службу. До 2004 року саме він був основним критерієм для обчислення пенсій. Починаючи з 2004 року, визначальним став інший показник — страховий стаж.

У трудовий стаж включаються такі періоди:

навчання у закладах освіти на денній формі;

проходження строкової військової служби;

здійснення підприємницької діяльності;

час перебування на обліку в центрі зайнятості з отриманням допомоги по безробіттю;

інші періоди, які передбачені законодавством.

Важливо: для зарахування трудового стажу обов’язково потрібно мати підтвердні документи. Це можуть бути записи у трудовій книжці, довідки з місця роботи або архівні документи.

Коли трудовий стаж можуть не врахувати

На практиці бувають випадки, коли періоди трудового стажу не зараховують. Найчастіше — через помилки або неточності у трудовій книжці.

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«Такий стаж можна підтвердити довідкою з місця роботи або архівними документами. В крайньому разі, стаж до 2004 року можна підтвердити навіть показаннями свідків. Це якщо жодні документи не збереглися. Тоді потрібно мати не менше двох свідків, які б мали документи про свою роботу у той самий час разом з вами», — пояснює Сергій Коробкін, експерт з пенсійного забезпечення.

Що таке страховий стаж і чому він важливий

З 1 січня 2004 року головним критерієм для нарахування пенсії в Україні став саме страховий стаж. Це періоди, коли за людину сплачувалися внески до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Тобто враховується час, протягом якого за вас сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Як правило, це робить роботодавець — щомісяця, разом із заробітною платою працівника.

Якщо внески не сплачувались (наприклад, у разі неофіційного працевлаштування), цей період не буде зараховано до страхового стажу, навіть якщо ви фактично працювали.

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Джерело: 24 Канал.