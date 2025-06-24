Чи платити ЄСВ, якщо ФОП вийшов на пенсію

Фізичні особи-підприємці, які досягли пенсійного віку або отримали право на пенсію за іншими підставами, мають звернути увагу на важливу особливість, що стосується єдиного соціального внеску (ЄСВ). Попри зміну статусу, підприємець зобов’язаний сплатити повну суму ЄСВ за місяць, у якому набув права на пенсію, незалежно від конкретної дати — хоч це буде перший день місяця, хоч останній

Що змінюється у сплаті ЄСВ після отримання пенсійного статусу

Як повідомили у Державній податковій службі, змінюється не стільки сам механізм сплати внеску, скільки зобов’язання сплачувати його надалі. Усе залежить від того, коли саме ФОП отримує пенсійний статус. Але обов’язок сплатити ЄСВ за місяць, у якому це сталося, залишається чинним у повному обсязі.

Нагадаємо: у 2025 році мінімальний розмір ЄСВ для підприємців становить 1 760 гривень на місяць. Ця сума є фіксованою, розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати та спрямовується на формування страхового стажу й забезпечення пенсійних виплат у майбутньому.

Чому немає «половини внеску»

Часто підприємці, які щойно стали пенсіонерами, цікавляться, чи можна зменшити суму ЄСВ за місяць, у якому було набуто право на пенсію. Наприклад, якщо статус пенсіонера отримано 15 червня — чи можливо сплатити лише 50% внеску?

Цікаве по темі: Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років: хто має право

Податкова служба відповідає чітко: ні, ЄСВ за такий місяць сплачується у повному обсязі. Жодне скорочення чи пропорційний розрахунок за кількістю днів не передбачено. Це правило діє як у випадку виходу на пенсію за віком, так і за іншими підставами — наприклад, у зв’язку з набуттям статусу особи з інвалідністю або правом на пенсію за вислугою років.

Однак із наступного календарного місяця після офіційного набуття пенсійного статусу, ФОП уже звільняється від зобов’язання сплачувати ЄСВ. Це означає, що якщо право на пенсію надане у червні, то з липня підприємець може більше не платити внесок — за умови, що він не веде іншої діяльності, яка зобов’язує до сплати.

Чи потрібно повідомляти податкову

Окремо інформувати податкову про зміни у статусі не потрібно. Усі необхідні відомості податківці щомісяця отримують безпосередньо від Пенсійного фонду України в автоматичному режимі.

Цей порядок стосується всіх категорій осіб, які:

вийшли на пенсію за віком;

отримали пенсію за вислугою років;

набули статусу особи з інвалідністю;

досягли віку, визначеного статтею 26 Закону України №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як отримати виплати за догляд за пенсіонером

Деякі пенсіонери отримають понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності

Деяким українцям доведеться повернути частину пенсій: за яких умов

Джерело: 24 Канал.