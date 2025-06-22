Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років: хто має право

Деякі українці мають право вийти на пенсію раніше, ніж у 60 років. Таку можливість законодавство передбачає для окремих категорій осіб, за умови дотримання чітко визначених критеріїв

Який пенсійний вік в Україні

У 2025 році право на пенсію за віком мають особи:

у 60 років — за наявності не менше ніж 35 років страхового стажу;

у 63 роки — якщо стаж становить не менше 22 років;

у 65 років — за умови наявності щонайменше 15 років стажу.

У рамках пенсійної реформи вимоги до стажу щороку поступово зростатимуть. Наприклад, у 2026 році вийти на пенсію у 60 років зможуть ті, хто має щонайменше 33 роки стажу. У 63 роки — за наявності 23 років, а у 65 — за 15 років стажу.

У 2027 році вимоги становитимуть відповідно 34, 24 і 15 років. А з 2028 року — 35 років стажу для виходу у 60 років, 25 — у 63 роки та 15 — у 65.

Хто має право на дострокову пенсію

Закон передбачає можливість дострокового виходу на пенсію у випадку звільнення працівника з ініціативи роботодавця через скорочення, ліквідацію, реорганізацію або банкрутство підприємства. Право на дострокову пенсію мають ті, хто відповідає одночасно кільком умовам.

Цікаве по темі: Пенсії в Україні можуть суттєво зрости, але потрібно діяти — Гетманцев

По-перше, на день звільнення до настання пенсійного віку має залишатися не більше як 18 місяців. По-друге, необхідно мати не менше 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 років — для жінок. Також особа повинна зареєструватися в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення, і впродовж семи днів з моменту реєстрації їй не мають запропонувати підходящу роботу.

Як оформити дострокову пенсію

Для початку необхідно звернутися до центру зайнятості з відповідною заявою: людина просить видати клопотання до Пенсійного фонду України та припинити її реєстрацію як безробітної.

Після цього — вже не раніше наступного дня після зняття з обліку — потрібно подати заяву до Пенсійного фонду. Це можна зробити як особисто у сервісному центрі, так і дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як отримати виплати за догляд за пенсіонером

Деякі пенсіонери отримають понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності

Деяким українцям доведеться повернути частину пенсій: за яких умов

Джерело: На пенсії.