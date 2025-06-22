close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років: хто має право

22.06.2025 11:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Деякі українці мають право вийти на пенсію раніше, ніж у 60 років. Таку можливість законодавство передбачає для окремих категорій осіб, за умови дотримання чітко визначених критеріїв

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років: хто має право

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років: хто має право Фото: freepik.com

Який пенсійний вік в Україні

У 2025 році право на пенсію за віком мають особи:

  • у 60 років — за наявності не менше ніж 35 років страхового стажу;
  • у 63 роки — якщо стаж становить не менше 22 років;
  • у 65 років — за умови наявності щонайменше 15 років стажу.

У рамках пенсійної реформи вимоги до стажу щороку поступово зростатимуть. Наприклад, у 2026 році вийти на пенсію у 60 років зможуть ті, хто має щонайменше 33 роки стажу. У 63 роки — за наявності 23 років, а у 65 — за 15 років стажу.

У 2027 році вимоги становитимуть відповідно 34, 24 і 15 років. А з 2028 року — 35 років стажу для виходу у 60 років, 25 — у 63 роки та 15 — у 65.

Хто має право на дострокову пенсію

Закон передбачає можливість дострокового виходу на пенсію у випадку звільнення працівника з ініціативи роботодавця через скорочення, ліквідацію, реорганізацію або банкрутство підприємства. Право на дострокову пенсію мають ті, хто відповідає одночасно кільком умовам.

Цікаве по темі: Пенсії в Україні можуть суттєво зрости, але потрібно діяти — Гетманцев

По-перше, на день звільнення до настання пенсійного віку має залишатися не більше як 18 місяців. По-друге, необхідно мати не менше 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 років — для жінок. Також особа повинна зареєструватися в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення, і впродовж семи днів з моменту реєстрації їй не мають запропонувати підходящу роботу.

Як оформити дострокову пенсію

Для початку необхідно звернутися до центру зайнятості з відповідною заявою: людина просить видати клопотання до Пенсійного фонду України та припинити її реєстрацію як безробітної.

Після цього — вже не раніше наступного дня після зняття з обліку — потрібно подати заяву до Пенсійного фонду. Це можна зробити як особисто у сервісному центрі, так і дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як отримати виплати за догляд за пенсіонером

Деякі пенсіонери отримають понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності

Деяким українцям доведеться повернути частину пенсій: за яких умов

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки ПДФО сплатили українці за п’ять місяців 2025 року 21.06.2025

Скільки ПДФО сплатили українці за п’ять місяців 2025 року
Деякі пенсіонери не можуть безплатно їздити у транспорті 21.06.2025

Деякі пенсіонери не можуть безплатно їздити у транспорті
Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 у SHIB три роки тому 20.06.2025

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 у SHIB три роки тому
Деякі військовослужбовці отримають подвійні виплати у липні 2025 20.06.2025

Деякі військовослужбовці отримають подвійні виплати у липні 2025
Кредитні шахраї в інтернеті: як не стати жертвою аферистів 20.06.2025

Кредитні шахраї в інтернеті: як не стати жертвою аферистів
В Україні створять реєстр банківських рахунків: що зміниться 20.06.2025

В Україні створять реєстр банківських рахунків: що зміниться
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  13:00

Маск перетворює X на фінансову платформу: що відомо

 Сьогодні  10:00

BlackRock vs. Strategy: у кого більше біткоїнів

 21.06.2025  13:00

Скільки ПДФО сплатили українці за п’ять місяців 2025 року

 21.06.2025  10:00

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: прогнози експертів

 20.06.2025  17:00

Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025

 20.06.2025  15:40

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 у SHIB три роки тому

 20.06.2025  13:07

Сенс Банк отримав нову наглядову раду: деталі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber